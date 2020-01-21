Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы КГГА (видео)
12:09, 21 января 2020Киев
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К президенту подошли встревоженные киевляне с просьбой уволить Виталия Кличко после последнего инцидента с Ocean Plaza.
Виталий Кличко совмещает должности мэра Киева и главы КГГА / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА.
Снятое очевидцами видео разговора Зеленского с киевлянами опубликовал сайт kordon.org.ua.
К президенту во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту "Борисполь" подошли встревоженные жители столицы с просьбой подписать указ об увольнении Кличко. Зеленский в разговоре ответил: "Я подпишу".
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