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Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы КГГА (видео)

12:09, 21 января 2020
Киев
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Виталий Кличко совмещает должности мэра Киева и главы КГГА / фото УНИАН

Снятое очевидцами видео разговора Зеленского с киевлянами опубликовал сайт kordon.org.ua.

К президенту во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту "Борисполь" подошли встревоженные жители столицы с просьбой подписать указ об увольнении Кличко. Зеленский в разговоре ответил: "Я подпишу".

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