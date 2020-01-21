Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы КГГА (видео)

К президенту подошли встревоженные киевляне с просьбой уволить Виталия Кличко после последнего инцидента с Ocean Plaza.

Президент Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Снятое очевидцами видео разговора Зеленского с киевлянами опубликовал сайт kordon.org.ua. К президенту во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту "Борисполь" подошли встревоженные жители столицы с просьбой подписать указ об увольнении Кличко. Зеленский в разговоре ответил: "Я подпишу".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter