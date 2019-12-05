Электронный ученический билет: когда заработает, функции и внешний вид (фото)

Введение ученического е-билета в столице будет происходить в несколько этапов.

Уже до конца года стартует пилотный запуск электронных ученических билетов для 35 тысяч учеников общеобразовательных школ Киева. Учащиеся дневной формы обучения получат ученические е-билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева.

Об этом сообщают в КГГА.

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Как отмечается, власти города обеспечат школьников е-билетами бесплатно.

Дизайн карточки разрабатывала команда «Агентів змін». В основе дизайна – идея дать возможность школьникам под себя менять карту, взаимодействовать с ней, например, лепить наклейки. Эту идею можно будет развивать и дальше: каждая школа может сделать свой личный набор наклеек и раздать ученикам. Таким образом школа будет продвигать себя среди других заведений, а ученики будут ощущать причастность к любимой школе. Или город сможет делать особые наклейки для отличия учеников, например, за победы в олимпиадах. Яркий цвет будет отличать карточку среди других, а наклейки на нем будут смотреться лучше. Информация на обороте сделана максимально контрастной для лучшей читабельности, а дата действия билета выделена, чтобы каждый контроллер мог поскорее увидеть эту информацию.

Ученические проездные действительны весь период обучения на всех видах транспорта без ограничения количества поездок. В случае необходимости родители смогут проверять перемещение своих детей с ученическим е-билетом через мобильное приложение Kyiv Smart City, которое отображает и сохраняет информацию о поездках.

Электронный ученический билет будет многофункциональным.

«Поскольку проездной будет иметь функцию идентификации владельца, он станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностям. Школьники смогут использовать карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте и льготного входа в учреждения культуры. В будущем ученический е-билет будет инструментом для пользования электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и заданиями. Впоследствии с его помощью школьники будут получать обеды в столовых. Таким образом маленькие киевляне будут учиться легко и умело использовать цифровые сервисы для обеспечения своих потребностей и получения услуг», – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Введение ученического е-билета в столице состоится в несколько этапов. В рамках первой волны проекта более 35 000 школьников из десяти районов Киева начнут использовать ученический электронный билет. В течение ноября-января будет проходить сбор информации об учащихся для изготовления билетов. В «Личном кабинете киевлянина» будет создан новый раздел, куда родители школьников будут присылать информацию о своих детях. Эти данные получат учебные заведения для проверки и согласования. Школы будут присылать проверенную информацию коммунальному предприятию «ГИВЦ», которое будет заниматься изготовлением электронных ученических билетов. В марте 2020 года в столице планируется выпустить 100% электронных ученических билетов.