В общественном транспорте Винницы заработал электронный билет

Оплачивать проезд можно не только с помощью Муниципальной карточки винничанина, но и любыми бесконтактными платежными средствами.

С 2 декабря 2019 года в Виннице совместно с компанией VISA начинается запуск системы оплаты проезда в общественном транспорте с помощью электронного билета и бесконтактных банковских карт. Электронный билет – это первый сервис Муниципальной карточки винничанина. Пока система будет работать в тестовом режиме – будет предусматривать адаптационный период с возможностью приобретения бумажного билета, с разъяснениями и информационной кампанией, и одновременно с работой контролеров на линиях.

В 2018 году для усовершенствования транспортных решений и внедрения современных и удобных методов оплаты проезда, между Винницким городским советом, коммунальным предприятием «Винницакартсервис» и компанией VISA, которая является всемирным лидером в области цифровых платежей, был подписан Меморандум о сотрудничестве, благодаря которому у пассажиров общественного транспорта города появилась возможность оплачивать проезд не только с помощью Муниципальной карточки винничанина, но и любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира.

«Сегодня начало первого практического этапа долгой работы, которую мы начали еще в 2014 году. Фактически сегодня мы начинаем внедрять е-билет в общественном транспорте. Пока в трамваях. Впоследствии система заработает в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси. Это серьезный этап внедрения электронного сервиса в общественном транспорте. Но главное, что это один из первых элементов Муниципальной карты винничанина – электронного сервиса, который будет с годами наполняться новыми интересными направлениями. Есть надежда, что это будет удобный сервис в первую очередь для винничан и гостей нашего города. И он является примером для всей Украины, как нужно комплексно внедрять электронные сервисы, в том числе в общественном транспорте», - говорит Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

Осуществление безналичной оплаты проезда возможно через стационарные валидаторы, установленные во всех трамваях, курсирующих по городу. Прием оплаты платежной картой осуществляется на всех стационарных валидаторах на каждых дверях, а печать билетов – на средних.

Следующим шагом является расширение сети бесконтактной оплаты за проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси. До конца 2019 года рассчитываться с помощью Муниципальной карточки и бесконтактных банковских карт, включая возможность расчета через смартфоны, будет доступно в троллейбусах и муниципальных автобусах. Что же касается маршрутных такси – тестирование системы на их бортах начнется с 1 января 2020.

Евгений Лисняк, старший директор, глава департамента стратегического партнерства с финтех-компаниями и предприятиями Visa CISSEE отмечает: «Винница выбрала правильный современный подход к реализации проекта. Сегодня мы запускаем прием бесконтактной банковской карты, и не только Visa, а всех банковских карт. Это была принципиальная позиция города, и мы ее поддерживаем. Когда мы запускали такие проекты в Лондоне, Ванкувере или Милане, - а сейчас именно эти технологии уже работают в Виннице, - мы сталкивались с одинаковыми вопросами от людей. Но будет вестись разъяснительная работа, люди будут видеть, насколько это удобно. Ведь это очень эффективная система, которая предоставит прозрачность учета. И именно поэтому мы сегодня здесь рядом с прогрессивной городской властью Винницы, представителями ЕБРР и компании «Микроэлектроника». Такого максимального масштаба этого проекта в Украине еще не было».

Директор КП «Винницакартсервис» Екатерина Бабина рассказала, что на первом этапе реализации проекта уже есть возможность заказать карточку и пополнить ее на сайте https://et.vn.ua/. Также было установлено и подключено все оборудование в трамваях, настроена служба контроля, организовано торговую сеть, где можно приобрести персонифицированную карту.

«На втором этапе у нас появятся мобильные приложения на Андроид и ИОС, подключится весь общественный транспорт и будет развиваться сеть пополнения. Пополнить карту также возможно будет и через автоматы самообслуживания, которые будут присоединяться. Третий этап – мы подключаем частных перевозчиков маршрутных такси. И, конечно, будут дополнительные мобильные приложения для планирования графика движения и своих поездок, наблюдение за движением транспорта онлайн», - добавляет Екатерина Бабина.

Раньше оплату бесконтактными банковскими карточками было введено в наземном муниципальном транспорте нескольких городов Украины: Житомира, Тернополя, Чернигова, Черновцов, Ивано-Франковска, Дрогобыча и Киева. Но транспортное решение такого масштаба, которое реализовывается в Виннице, до сих пор не работает ни в одном из городов Украины.

Проект внедрения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Винницы финансируется за счет кредитных средств ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития).

Представитель Европейского банка реконструкции и развития Михаил Стрельников отметил: «Сегодня мы видим, что первый этап проекта уже внедрен, и система полноценно работает на всех трамваях города. Главная цель проекта – предоставить возможность жителям и гостям города более удобно пользоваться городским транспортом, быстрее платить за проезд и почувствовать преимущества новой системы».

Напомним, победителем открытых торгов стала чешская компания Mikroelektronika, выступившей системным интегратором и разработчиком программного обеспечения проекта.

Отметим:

- Муниципальная карта винницы является носителем электронного билета и соответствует международному стандарту защиты ISO 14443, что обеспечивает наивысшую степень защиты данных.

- Стационарный валидатор поддерживает технологию NFC, что обеспечивает возможность оплаты через IPay, Google Pay и имеет сертифицированный ридер, который соответствует стандарту PCI DSS и программное обеспечение для работы с банковскими картами.