Киевсовет дал названия ряду новых улиц Киева и утвердил переименование.

В Киеве появились улицы Амины Окуевой и Андрея Аболмасова.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение на сегодняшнем заседании сессии проголосовали 63 и 73 депутата Киевсовета соответственно.

Так, улица Проектная в Шевченковском районе теперь будет носить имя погибшей участницы АТО Амины Окуевой.

В Днепровском районе улица Панельная сегодняшним решением Киевсовета переименована в честь погибшего в августе 2014 году на Донбассе бойца батальона «Айдар» Андрея Аболмасова.

Кроме того, присвоено название трем новым улицам в Дарницком районе - теперь это улицы Андрея Кизило, Милены Рудницкой и Петра Радзиня, а также двум улицам в Голосеевском и Соломенском районах - Филиппа Коновалова и Кирилла Гвоздика.