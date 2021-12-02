Выплаты по этому направлению увеличились в связи с ростом с 1 декабря размера минимальной заработной платы.

В Украине с 1 декабря увеличился минимальный размер расходов на осуществление медицинского и постороннего ухода за пострадавшими на производстве, которые в полном объеме компенсирует Фонд социального страхования (ФСС).

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, выплаты по этому направлению увеличились в связи с ростом с 1 декабря размера минимальной заработной платы с 6000 грн до 6500 грн.

"Этот вид медико-социальных услуг финансируется Фондом, чтобы обеспечить человека, который приобрел инвалидность, необходимой помощью – от ежедневных визитов медицинского персонала для проведения процедур до посторонней помощи в бытовых делах, таких как приготовление и прием пищи. Эти выплаты осуществляются для лиц с инвалидностью, которым МСЭК определена соответствующая потребность, ежемесячно", - говорится в сообщении.

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Поэтому с 1 декабря для всех пострадавших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, нуждающихся в уходе или помощи в бытовом обслуживании, размер компенсаций расходов от ФСС на эти медико-социальные услуги ежемесячно составляет:

* специальный медицинский уход - сумма расходов в месяц 6500 грн (размер минимальной заработной платы);

* постоянный посторонний уход - сумма расходов в месяц 3250 грн (размер половины минимальной заработной платы);

* бытовое обслуживание - сумма расходов в месяц 1625 грн (размер четверти минимальной заработной платы).

Ранее эти расходы составляли 6000 грн, 3000 грн и 1500 грн соответственно.

"Указанные выплаты осуществляются в следующем месяце за предыдущий, поэтому повышенные выплаты пострадавшие на производстве получат в январе 2022 года за декабрь 2021", - отмечается в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая