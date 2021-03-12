Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат.

Пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить проверку.

Читайте такжеФонд соцстрахования сократил перечень документов для получения выплат потерпевшимиДанное решение было принято на совещании Министерства социальной политики при участии представителей Фонда соцстрахования, Министерства финансов и Министерства соцполитики, сообщается на сайте Фонда социального страхования (ФСС).

В частности, верификация выплат от ФСС должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат. При этом, верификация не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения от Фонда.

"В ближайшее время будут проработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных", - говорится в сообщении.

Также во время круглого стола Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов был обсужден прогресс и проблемные вопросы внедрения верификации.

"Верификация выплат будет осуществляться для всех видов материального обеспечения и страховых выплат Фонда социального страхования. В частности, будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов", - говорится в сообщении.

Ранее реализация верификации была начата для страховых выплат, ФСС для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профзаболеваний, а также членов их семей.

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Автор: Ирина Погорелая