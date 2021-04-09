Средства поступят на счета в течение нескольких банковских дней.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал государственные единовременные пособия для 12 семей, чьи родные умерли от профзаболевания COVID-19 на общую сумму 19,93 миллиона гривень.

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Страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень выплатили семьям семейного врача из Киевской области, медицинской сестры из Николаевской области и врача-невропатолога из Черниговской области.

Страховую выплату в размере 1 миллион 702 тысячи 500 гривень получили семье врача медицины неотложных состояний и медицинской сестры из Ивано-Франковской области, врача акушера-гинеколога из Киевской области, заведующего отделением – врача-хирурга из Одесской области, врача-хирурга и врача-педиатра из Хмельницкой области, врача акушера-гинеколога из Черкасской области, а также семейного врача из Черновицкой области.

Отмечается, что средства поступят на счета семей в течение нескольких банковских дней.

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Автор: Катерина Шварц