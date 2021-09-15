Страховая компания "Экспресс Страхование", входящая в состав одного из лидеров автомобильного рынка - Корпорацию УкрАВТО, ворвалась в пятерку лидеров по КАСКО по итогам первого полугодия 2021 года.

Н азваны лучшие страховщики по КАСКО за первое полугодие 2021 года / фото пресс-службы Инго

Активный рост рынка продаж новых автомобилей, который наблюдается на протяжении последних нескольких лет, существенно ужесточил конкуренцию среди страховых компаний. По данным агентства AUTO-Consulting в первом полугодии 2021 года дилерам удалось реализовать 8,8 тыс. новых авто, что на 24% больше чем годом ранее. За 6 месяцев украинский авторынок уже прибавил в объемах +32% и продолжает расти. По данным Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), наравне с динамикой первичного авторынка, наблюдается повышение активности и на рынке страховых услуг. Причем фиксируется не только рост по Автогражданке, но и КАСКО. Общие показатели страхового автомобильного рынка ежегодно составляют +15–+25%, и нынешний 2021 год не станет исключением.

Ужесточение конкуренции среди страховщиков обернулось корректировкой списка ТОП-5 лучших страховых компаний Украины в сегменте КАСКО. Впервые за 13 лет работы на рынке в пятерку лидеров вошла СК "Экспресс Страхование" автомобильной корпорации "УкрАВТО". Об этом свидетельствует недавно опубликованный традиционный рейтинг влиятельного журнала "Insurance TOP", специализирующегося на эксклюзивном контенте о страховании, перестраховании и иншуртех-секторе.

Последние 5 лет СК "Экспресс Страхование" занимает устойчивые позиции в общенациональных рейтингах ТОП-10 страховых компаний Украины. Эксперты отметили, что в первом полугодии 2021 года компания существенно нарастила базу клиентов в сегменте КАСКО, показав максимальный среди лидеров автострахования результат - +53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа действующих клиентов, 76% уже продлили договоры страхования на следующий год.

Вместе с тем компания существенно увеличила свои резервы - на 36,6% (до 294,7 млн грн), активы – на 31,2% (до 494,7 млн грн), общий объем страховых выплат – на 67,9% (109,5 млн грн), страховых премий – на 55,8% (до 296,5 млн грн). Все эти показатели позволили СК "Экспресс Страхование" войти и прочно закрепиться в ТОП-5 лидеров рынка.

Стремительным ростом деловой популярности СК "Экспресс Страхование", по словам ее директора Татьяны Щучьевой, обязана уникальным страховым сервисам, а также команде профессионалов и партнеров.

"СК "Экспресс Страхование" уже 13 лет подряд формирует уникальный сервис страховых услуг, фокусируясь на автомобильном страховании. Нашему успеху способствует опыт интеграции сервисов с официальными СТО и профессиональная команда самоотверженных единомышленников. У нас нет "лишних" людей или автоматически-равнодушных решений. У нас только живое общение! Эту энергию просто невозможно не прочувствовать", - резюмировала Татьяна Щучьева.

Ежегодная позитивная динамика на рынке не остается незамеченной и экспертами МТСБУ, ассоциированным членом которого СК "Экспресс Страхование" является с апреля 2012 года. Более двух лет к ряду компания получает самые высокие баллы по ключевым показателям в корпоративном рейтинге "Светофор".

Автор: Григорий Бондарь