В Фонде отметили, что среди пострадавших в результате несчастных случаев всех видов за этот период больше всего медицинских сестер и братьев.

Почти 74% лиц, пострадавших вследствие несчастного случая во время исполнения должностных обязанностей по итогам трех кварталов этого года, являются работниками отрасли здравоохранения. Большинство из них пострадали из-за заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования (ФСС). Всего в течение 9 месяцев ФСС зарегистрировал 9861 пострадавшего от несчастных случаев/острых профессиональных заболеваний на производстве, на которого составлены акты по форме Н-1/П (подтверждена связь с производством).

"Из них 7270 человек являются работниками учреждений здравоохранения, из которых 7105 – пострадали в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что среди пострадавших в результате несчастных случаев всех видов за этот период больше всего медицинских сестер и братьев – 1968 человек. Также среди наиболее опасных профессий семейные врачи (609 пострадавших), младшие медицинские сестры и братья по уходу за больными (554), младшие медицинские сестры и братья (461) и медицинские сестры и братья стационара (374).

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Похожее распределение наблюдалось также по итогам 2020 года.

"До начала пандемии медицинские профессии не входили в перечень наиболее опасных за время ведения ФСС учета несчастных случаев и профзаболеваний", - подчеркнули в Фонде.

В ФСС напомнили, что случаи заболевания работников больниц коронавирусом в результате выполнения должностных обязанностей являются острыми профессиональными заболеваниями и считаются несчастными случаями на производстве.

В случае наступления несчастного случая на производстве или профессионального заболевания ФСС осуществляет для пострадавших следующие выплаты:

1) пособие в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

2) единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности или смерти пострадавшего;

3) ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной утраты трудоспособности, компенсирующую соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;

4) страховую выплату потерпевшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;

5) ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

6) возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением.

Кроме того, в случае наступления страхового случая за средства Фонда осуществляется предоставление медицинских и социальных услуг. В частности, финансируется лечение всех прямых последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течение всей жизни потерпевшего в случае определенной в этом необходимости, прохождения курса оперативной реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений, проведения исследований, осуществления оперативных вмешательств, эндопротезирования, протезирования, обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

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Автор: Ирина Погорелая