Независимые директора и новые договора: в НБУ рассказали, какие изменения ждут страховые компании

Новое регулирование будет предусматривать соответствующий переходный период.

С 1 июля 2020 года украинский страховой рынок перейдет под регулирование Национального банка. Регулятор разъяснил, какие основные изменения ждут компании и их клиентов уже этим летом.

Читайте такжеСтраховой рынок Украины после перехода под контроль НБУ через пару лет станет совершенно другим - экспертКак пишет UBR.ua, новое регулирование будет предусматривать соответствующий переходный период, который будет учитывать реальное состояние рынка.

Одно из заявленных требований к участникам рынка – прозрачная структура собственности, раскрытие конечных бенефициаров владельцев, а также ответственности владельца за деятельность компании.

Также среди нововведений НБУ – ужесточение требований к оценке качества активов, к формированию резервов, капитала и его структуры, требований к учету и отчетности страховщиков, внешнего аудита и раскрытия информации.

Кроме того, регулятор проверит выполнение распоряжения Нацкомфинуслуг № 850 по достаточности капитала по результатам первого полугодия 2020 года.

Отмечается, что появятся такие субъекты, как специализированные перестраховщики, а также ряд компаний, осуществляющих деятельность по страхованию ответственности, страхованию кредитов и поручительств. Для них размер капитала будет 48 миллионов гривень.

Среди изменений предусматривается дополнительный надзор в страховых компаниях. В НБУ считают, что у компаний должен быть орган надзора, функцию которого, как правило, выполняет наблюдательный совет: он должен определять стратегию развития, политику компании, определять стратегические задачи для менеджмента.

Для страховых компаний, которые будут относиться к категории значимых (в зависимости от их размера, рискованности деятельности и т.д.), будет действовать требование о наличии независимых директоров.

Еще в новой модели регулирования будет включен огромный новый блок раскрытия информации и донесения ее непосредственно потребителю.

Среди других требований будет раскрытие стоимости страхового продукта отдельно от других продуктов и услуг в случае пакетных продаж, обязательное раскрытие размера комиссий, которые должны либо вычитаться «из», или добавляться «к» установленной премии, и любых других комиссий, которые подлежат уплате потребителем.

Ранее УНИАН сообщал, что работающие страховые компании с 1 июля автоматически получат лицензию.