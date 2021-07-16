Последний раз страховые суммы менялись распоряжением Нацкомфинуслуг по представлению МТСБУ в сентябре 2019 года.

МТСБУ обратилось в Национальный банк Украины с предложением пересмотреть страховые суммы (максимальный размер выплаты) по ОСАГО в сторону повышения: до 160 тыс. грн за вред, причиненный имуществу потерпевшего, и 320 тыс. грн за вред жизни и здоровью. Также предлагается увеличить лимит выплат по европротоколу до 80 тыс. грн.

В настоящее время страховые суммы составляют 130 тыс. грн и 260 тыс. грн соответственно, лимит выплат по европротоколу - 50 тыс. грн. Последний раз страховые суммы менялись распоряжением Нацкомфинуслуг по представлению МТСБУ в сентябре 2019 года. Размер страховых сумм повышается в соответствии с показателем инфляции, как это установлено действующим законодательством.

По итогам 1 квартала этого года на выплаты за вред имуществу, превышающие 130 тыс. грн, приходится 0,65% от общего количества выплат страховщиков ОСАГО, однако сумма таких выплат составляет более 4,3% от общих возмещений.

Читайте такжеВ Украине продажи электронных полисов ОСАГО за 2020 год выросли в 2,5 раза

"Повышение страховых сумм по ОСАГО станет шагом к более справедливой системе защиты прав пострадавших в ДТП. Ежегодно происходит около тысячи случаев, когда размер ущерба машине больше, чем страховая сумма по полису ОСАГО. Пострадавшие в таких авариях люди имеют право на полное возмещение. Сейчас же им приходится требовать компенсации сверх страховой суммы от виновника ДТП, и часто это требует длительного судебного разбирательства. Кроме того, после последнего повышения размера минимальной заработной платы до 6 тыс. грн. образовалась коллизия относительно выплат за вред жизни и здоровью", — отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Он пояснил, что в законе "Об ОСАГО" размер таких выплат устанавливается в привязке к размеру минимальной заработной платы, а в некоторых случаях, например, в случае смерти или инвалидности пострадавшего, расчетная выплата может превышать размер страховой суммы. "Просмотр страховых сумм решит и эту проблему", - отметил он.

Также в МТСБУ считают, что рост лимита выплат по европротоколу будет способствовать повышению доверия украинских автовладельцев к такому способу оформления ДТП. В январе-мае 2021 количество требований, урегулированных по европротоколу, выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По европротоколу пострадавшим выплачено более 270 млн. грн, это треть от общей суммы выплат (+45%), передает forinsurer.com.

"Украинские водители оценили удобство европротокола в случае, когда ДТП подпадает под условия его использования. Если составить европротокол, то участники аварии имеют право покинуть место ДТП без вызова полиции и не будут платить административный штраф. Быстрое оформление ДТП с помощью европротокола помогает избежать дорожных пробок, от которых страдают все крупные города страны", - выразил уверенность Шевченко.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая