В Украине от осложнений COVID-19 умерли более 300 медиков. При этом положенную компенсацию от государства назначили только 53 семьям погибших.
О причинах сложившейся ситуации рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина-24".
Читайте также"Медики - это "пушечное мясо": журналисты рассказали, как родные умерших от COVID-19 врачей борются за компенсации (фото, видео)Она отметила, что компенсация в таких случаях назначается только после расследования специальной комиссии. А учитывая то, что до этого никто подобным не занимался – возникают бюрократические проблемы.
"Понимаете, когда система не работала в таком режиме, она сегодня, конечно, очень неповоротливая. Поэтому вот эта длинная история бюрократическая, с этими комиссиями, усложняет процесс помощи семьям погибших медиков. Герои, а сложности есть. Я это признаю", – отметила министр.
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