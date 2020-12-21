По словам министра, процесс усложняет бюрократическая волокита.

В Украине от осложнений COVID-19 умерли более 300 медиков. При этом положенную компенсацию от государства назначили только 53 семьям погибших.

О причинах сложившейся ситуации рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина-24".

Читайте также"Медики - это "пушечное мясо": журналисты рассказали, как родные умерших от COVID-19 врачей борются за компенсации (фото, видео)Она отметила, что компенсация в таких случаях назначается только после расследования специальной комиссии. А учитывая то, что до этого никто подобным не занимался – возникают бюрократические проблемы.

"Понимаете, когда система не работала в таком режиме, она сегодня, конечно, очень неповоротливая. Поэтому вот эта длинная история бюрократическая, с этими комиссиями, усложняет процесс помощи семьям погибших медиков. Герои, а сложности есть. Я это признаю", – отметила министр.

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Автор: УНИАН