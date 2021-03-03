Среднедневной размер выплаты составил по итогам прошлого года 308,49 гривень.

В течение 2020 года 190,5 тысячи застрахованных лиц находились на больничном по уходу за больным членом семьи, в том числе за больными детьми до 14 лет. Фонд социального страхования Украины (ФССУ) компенсировал им утраченный за весь период осуществления ухода заработок на общую сумму 630,6 млн гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Как сообщается, в целом работающие украинцы провели на больничных в связи с необходимостью ухода за больными родственниками более 2 миллионов оплаченных за средства Фонда дней. В основном уход осуществлялся за больными детьми.

Финансирование такого пособия осуществляется ФССУ, начиная с первого дня и за все время нетрудоспособности по этой причине. Среднедневной размер выплаты составил по итогам прошлого года 308,49 гривень, что на 18,7% больше, чем в 2019 году.

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Автор: УНИАН