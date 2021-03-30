Доходная часть бюджета ФСС определена в размере 31,7 млрд грн.

Кабинет Министров утвердил бюджет Фонда социального страхования (ФСС) на 2021 год.

Читайте такжеФонд соцстрахования отчитался о выплатах на погребение в 2020 годуСоответствующее постановление “Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2021 год” № 261 правительство приняло 22 марта, сообщается на сайте ФСС.

В частности, расходы Фонда в этом году планово составят 31,7 млрд грн, из которых на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение) и социальные услуги – 18,7 млрд грн; на страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей – 10,7 млрд грн; на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 0,6 млрд грн, страховые выплаты медикам и членам их семей в случае острого профессионального заболевания на COVID-19 за средства государственного бюджета – 0,25 млрд грн.

"Доходная часть бюджета с учетом остатка средств на начало года определена в размере 31,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая