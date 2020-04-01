Правительство пересчитало размер страховых выплат пострадавшим на производстве

С 1 марта 2020 года коэффициент перерасчета установлен в размере 1,11.

Кабинет министров перечислил размер ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве, а также лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

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Как сообщил в своем Telegram-канале премьер Денис Шмигаль, выполнение этой нормы предусмотрено законодательством.

Так, правительство приняло решение установить коэффициент перерасчета с 1 марта 2020 года в размере 1,11.

Ранее Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 500 млн грн для помощи гражданам, которые остались без работы во время карантина.