Фонд соцстрахования советует работодателям на время карантина подавать документы дистанционно

Уже больше года работодатели имеют возможность подавать документы о выплате средств застрахованным лицам в электронном виде.

Фонд социального страхования Украины рекомендует работодателям на время карантина отдавать предпочтение дистанционной форме подачи заявлений на оплату больничных и отчетов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

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Отмечается, что возможность подачи заявлений-расчетов и сообщений о выплате средств застрахованным лицам в электронном виде была введена с 1 октября 2018 года, также в электронном виде работодатели имеют возможность подать ежеквартальный отчет по задолженности страхователя по уплате страховых средств.

Для подачи в Фонд электронных документов с применением электронной подписи/печати страхователи должны были заключить соответствующий договор. Специализированное клиентское программное обеспечение для создания и предоставления электронных документов работодатель выбирает самостоятельно.

В Фонде напомнили, что финансирование материального обеспечения, в том числе помощи в связи с временной потерей трудоспособности (оплата больничных) и пособий по беременности и родам, осуществляется на основании принятого от работодателя заявления-расчета.