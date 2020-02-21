От зубов до волос на груди: топ-10 знаменитостей, которые застраховали свои части тела

Подборка самых "дорогих" и в какой-то степени даже странных страховок, которыми прославились мировые звезды.

Зубы, ноги, ягодицы, руки, волосы на груди и даже сперматозоиды – далеко не полный список того, что застраховали мировые звезды и тем самым прославились еще больше.

Читайте также"Титаник" и падение башен-близнецов: десять крупнейших в мире страховых выплатУНИАН сделал подборку самых «дорогих» и в какой-то степени даже странных страховок, которые оформляли знаменитости.

Джулия Робертс. Американская актриса кино и телевидения оформила страховой полис на зубы, страховая сумма при этом составила 30 миллионов долларов.

Дженнифер Лопес. Актриса, танцовщица и певица застраховала свои ягодицы на 27 миллионов долларов.

Ким Кардашьян. Светская львица, последовав примеру Джей Ло, тоже решила защитить страховкой свои ягодицы. За них она может получить 21 миллион долларов.

Дэниел Крейг. Исполнитель роли Джеймса Бонда застраховал все тело на 9,5 миллиона долларов, чтобы спокойно исполнять все трюки во время съемок в фильме «Квант милосердия».

Том Джонс. Легендарный британский исполнитель застраховал свои волосы на груди на 7 миллионов долларов.

Мадонна. Американская поп-певица решила обезопасить свою грудь и оформила на них страховку на 2 миллиона долларов.

Кит Ричардс. Гитарист и один из основателей группы The Rolling Stones застраховал руки на 1,6 миллиона долларов, чтобы иметь возможность играть на гитаре до самой смерти.

Рианна. Известная поп-певица защитила страховкой свои обе ноги на общую сумму в 1 миллион долларов.

Джин Симмонс. Участник группы KISS получит 1 миллион долларов компенсации от страховой компании, если что-нибудь случиться с его языком.

Дэвид Ли Рот. Вокалист группы Van Halen оформил страховку на 1 миллион долларов на свои сперматозоиды.