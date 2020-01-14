Зарплата в "конвертах": в "Слуге народа" назвали главное препятствие для внедрения страховой медицины в Украине

Нардеп Михаил Радуцкий добавил, что сейчас эксперты изучают разные системы страховой медицины, которые существуют в других странах.

Закон об общегосударственном обязательном медицинском страховании в Украине планируют принять в 2020 году. По прогнозам, он вступит в силу в 2022-2023 годах.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"В этом году мы планируем принять закон об общегосударственном обязательном медицинском страховании. Это мы планируем в этом году, но экономическое состояние, которое мы видим сегодня..., например, очень много в "конвертах" у нас выплачивается зарплат в стране, а без этого не будет страховой медицины", – отметил Михаил Радуцкий.

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Нардеп продолжил: "Мы принимаем закон и говорим, что он вступает в силу с 2023 года. Есть обещание президента, есть обещание КМУ, что каждый год мы будем уменьшать процент зарплаты в "тени". Будет "детенизация", "конвертов" будет меньше и меньше, люди будут требовать, чтобы им платили зарплату… И как только мы увидим, что вдвое уменьшится зарплата в "конвертах", мы введем (страховую медицину. – Ред.). Наш прогноз, что это будет конец 2022 – 2023 гг., мы введем в действие этот закон".

Нардеп добавил, что сейчас эксперты изучают разные системы страховой медицины, которые существуют в других странах.