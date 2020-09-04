Волонтер Наталья Воронкова о резонансном ДТП с курсантками: Всеми силами дело будут затягивать, уже включили рычаги давления на следователей

Как и многие резонансные истории, следствие по делу "пьяного майора", который сбил трех курсанток, начинает постепенно пробуксовывать. УНИАН поинтересовался у волонтеров, которые держат "руку на пульсе", о состоянии девушек, деталях ДТП и перспективах судебного разбирательства.

Страшное ДТП произошло в Киеве на территории воинской части 25 августа. Курсантки Военно-медицинской академии - 24-летняя Татьяна Николаева, 23-летние Александра Гуй и Галина Николин - стояли возле админздания. Девушки пришли получить военную форму перед началом учебного года. Внезапно на них вылетел автомобиль, за рулем которого, по официальной версии, был майор Владимир Холодный... Двум пострадавшим девушкам ампутировали по ноге, у третьей сломаны обе ноги…

Экспертиза показала в крови водителя 2,9 промилле – состояние, близкое к полубессознательному. Майор был арестован на 60 суток. Если его вина будет доказана, ему грозит от трех до восьми лет по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

В военной прокуратуре Центрального региона УНИАН рассказали, что сейчас проводится ряд экспертиз по этому делу. Но у волонтеров есть вопросы к следствию.

«Непонятно, почему следователи тянут время. Почему они до сих пор не допросили главных свидетелей, девочек? Можно сколько угодно ссылаться на их состояние, но прошло больше недели. Тем более, они все вместе, в одной палате», - рассказывает волонтер Наталья Воронкова, которая помогает пострадавшим курсанткам.

По ее словам, пообщавшись со свидетелями происшествия, можно четко увидеть «картину» того, что произошло: «Холодный не с первого раза сбил девчонок. Он показывал своим товарищам, как умеет «дрифтовать». Сделал первый круг - курсантки отскочили, на втором не справился с управлением, залетел на ступеньки. Двое начальников курсов, которые принимали участие в пьянке с тем майором, на время расследования были отстранены от выполнения служебных обязанностей. После ДТП один из них сбежал, второй стоял, курил. Таня (пострадавшая Татьяна Николаева, - УНИАН) вспоминает: «Хорошо помню, как лежу с дикой болью на земле, курсанты держат ногу, останавливают кровь, а он – с сигаретой»».

«Скорая» приехала только через сорок минут

По словам очевидцев, первую помощь курсанткам оказывала подруга девушек Оля Семешкина и курсанты Сергей Бардилев, Антон Кравченко, Андрей Аглотков. Пригодились курсы тактической медицины и служба в АТО. Жгутов не было, их сделали из ремней, каких-то тряпок. «Скорая» приехала только через сорок минут.

«Почему они ехали так долго? Там 10 минут езды, с мигалками – еще быстрее. У бригады «скорой» был шок, когда они увидели девушек. Курсанты мне рассказывали, что на них матом пришлось орать, чтобы включились. Врачу кричат: «Колите обезболивающе!», а у него руки ходуном ходят. То, что там было море крови, их не оправдывает, это их работа», - говорит Воронкова.

Она рассказывает, что все девочки после ДТП и операций держатся, как настоящие бойцы: «Галя - командир роты. После ДТП, лежа с перебитыми ногами, взяла себя в руки и начала раздавать команды: кому оказывать первую медпомощь, кому вызвать полицию и «скорую». На днях ей, наконец, разрешили выехать на инвалидной коляске на полчаса на улицу, у нее тяжелые переломы, постоянные сильные боли, - рассказывает волонтер, - Таня - тоже молодец. Она в приемном отделении военного госпиталя на минуту пришла в себя после шока, кровопотери, увидела врача-травматолога, полковника ВСУ, и первое, что сказала: «Желаю здоровья, товарищ полковник». Саша с детства знает, что такое долгое лечение. Она еще ребенком перенесла серьезное заболевание, осталась без волос. И сейчас в реанимации она сказала папе: «Если я смирилась с тем, что нет волос, то смирюсь и с тем, что у меня нет ноги». Она старается улыбаться всем посетителям, хотя у нее температура, она не может нормально выспаться. И у нее остается открытым вопрос по ампутации второй ноги».

Наталья Воронкова рассказывает, что на заседании ученого совета было принято решение, что пострадавшие в ДТП девушки смогут получать знания на дистанционной форме обучения. Им уже в госпитале вручили погоны младших лейтенантов медслужбы.

«Девчонки – молодцы, их пока не накрыло. Но я уже не раз сталкиваюсь в госпитале с подобными историями и знаю, какими будут следующие дни. Начнутся фантомные боли и исчезнет внимание к этой истории. Они начнут хандрить», - говорит волонтер.

«Ему начинают придумывать «контузию», «эпилепсию»

На днях жена Владимира Холодного рассказала СМИ, что не верит в официальную версию, считает, что за рулем мог быть кто-то еще. По ее словам, в тот день кто-то из друзей майора два или три раза брал ключи от машины, скорее всего, ездили в магазин за спиртным. А вот семьи пострадавших говорят, что свидетели не сомневаются в том, кто именно был за рулем.

«Все чаще и чаще возникают мысли, что Холодного хотят «отмазать». Будут всеми силами затягивать дело, включили все возможные рычаги», - подчеркивает Воронкова.

«Я слышу разговоры о том, что майор не просто так попал на должность, но пока ничего не могу доказать. Ему начинают придумывать «контузию», «эпилепсию». Но, при этом, побратимы майора из 57-й бригады мне сказали: «То, что он был хорошим инженером, сапером в 2014-2015 годах, не дает индульгенцию на 2020-й. На суде поддерживать его не будем. Если посадят, семье поможем», - добавляет волонтер.

О том, что судебный процесс будет сложным, говорит и Лариса Матвеева -адвокат пострадавших в другом резонансном ДТП, в «деле Зайцевой».

«Процесс будет очень тяжелым. Если пострадавшие хотят результата, то должны активно принимать участие. По большому счету, прокуратура должна проявлять активность по сбору доказательств. Но у нас знаете, как получается? У прокуратуры много дел, у следователя много дел… Пострадавшие остаются один на один со своими проблемами. Хорошо, если есть возможность пригласить опытного адвоката, но у многих ее нет. За всем следить, все перепроверять - сложно. Судебный процесс будет сложным и морально, и физически. Я помню, с каким трудом пострадавшие шли по гололеду в суд [по делу Зайцевой и Дронова]. Они с трудом передвигались из-за полученных травм, а потом смотрели на «цирк», когда Зайцева просила вызвать «скорую». – рассказывает Лариса Матвеева. – У человека жизнь делится на «до ДТП» и «после ДТП». Ему тяжело понять, почему это произошло именно с ним. Но на это накладывается и боль от того, что в деле месяцами ничего не происходит. Приходится каждый раз ждать новостей: «Выпустят из-под стражи или нет?» В нашей системе неподготовленному человеку тяжело».

Напомним, Алена Зацева и Геннадий Дронов по решению суда должны выплатить потерпевшим - 7,9 млн грн за моральный и материальный ущерб.

«Зайцева выплатила пару раз по 31 гривне. Дронов на суде говорил, что собирается платить. Но, как видно, так и не собрался», - говорит адвокат.

…Столичные волонтеры понимают, как долго пострадавшим курсанткам придется ждать выплат, и уже начали сбор средств на протезы. Подробнее о ходе лечения и о том, в чем нуждаются девушки, можно узнать тут.

Влад Абрамов