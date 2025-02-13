Завербованного ФСБ предателя взяли под стражу без права внесения залога

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения завербованному предателю из Службы безопасности Украины Дмитрию Козюре.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор Николай Уставицкий просил о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на внесение залога.

Впрочем, адвокат Козюры Эдуард Клименко отметил, что его клиент дал обличительные показания, сотрудничает со следствием и не собирается ему препятствовать.

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Кроме того, по словам адвоката, его клиент, в частности, испытывает проблемы с давлением, поэтому должен постоянно его контролировать.

Так, он попросил об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, совпадающего с комендантским часом в Киеве, - с полуночи до 5 утра.

В то же время судья все же принял решение удовлетворить ходатайство прокурора, назначив меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля включительно, без права на внесение залога.

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