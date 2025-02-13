Топ-чиновнику-предателю избрали меру пресечения / Фото УНИАН, Татьяна Поляковская

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения завербованному предателю из Службы безопасности Украины Дмитрию Козюре.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор Николай Уставицкий просил о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на внесение залога.

Впрочем, адвокат Козюры Эдуард Клименко отметил, что его клиент дал обличительные показания, сотрудничает со следствием и не собирается ему препятствовать.

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Кроме того, по словам адвоката, его клиент, в частности, испытывает проблемы с давлением, поэтому должен постоянно его контролировать.

Так, он попросил об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, совпадающего с комендантским часом в Киеве, - с полуночи до 5 утра.

В то же время судья все же принял решение удовлетворить ходатайство прокурора, назначив меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля включительно, без права на внесение залога.

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