Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения завербованному предателю из Службы безопасности Украины Дмитрию Козюре.
Как передает корреспондент УНИАН, прокурор Николай Уставицкий просил о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на внесение залога.
Впрочем, адвокат Козюры Эдуард Клименко отметил, что его клиент дал обличительные показания, сотрудничает со следствием и не собирается ему препятствовать.
Кроме того, по словам адвоката, его клиент, в частности, испытывает проблемы с давлением, поэтому должен постоянно его контролировать.
Так, он попросил об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, совпадающего с комендантским часом в Киеве, - с полуночи до 5 утра.
В то же время судья все же принял решение удовлетворить ходатайство прокурора, назначив меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля включительно, без права на внесение залога.
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