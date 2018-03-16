"Там было месиво из людей и железа": украинец рассказал подробности жуткого ЧП на курорте в Грузии

Кресла сломавшегося подъемника летели вниз с бешеной скоростью. Кто-то сам выпрыгивал из подъемника, а тот, кому не повезло или кто не понял, что происходит, оказывались под железными завалами.

На горнолыжном комплексе в Грузии, где сегодня сломался подъёмник, пострадали десятки человек. Среди пострадавших были также и несколько украинцев - жителей Харькова.

Об этом сообщает харьковский портал "057.ua".

В тяжелом состоянии находится две девушки. Одна из них харьковчанка Инна. Девушка прибыла в Грузию вместе с туристической группой из Украины.

Денис Бойков также участник украинской группы рассказывает, что сегодня был последний день их отдыха. Они вместе с девушкой чудом не попали на тот адский подъёмник. Все произошедшее после, ребята наблюдали с расстояния в пару метров.

Читайте такжеЖуткое ЧП на горнолыжном курорте в Грузии: среди пострадавших есть украинцы (видео)

"Этот подъёмник часто закрыт, так как эта гора является лавиноопасной. Сегодня его открыли. Его утром тестировали. Я с ребятами поднялся, а эта девочка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, села передо мной, мы спустились вместе. Как говорят сами сотрудники, что у них отключился свет, и они не могли ничего сделать, и все эти кресла начали лететь с бешеной скоростью вниз, потому что там бешеный наклон", - говорит Денис.

Ночью шел снег и гору никто не почистил, а потому когда туристы садились на подъемник - цеплялись за снег.

И когда два – три кресла пролетели с очень высокой скоростью - они начали цепляться за снег. В итоге одно застряло. И из-за этого застрявшего началась реальная мясорубка. Люди летели, их просто выкидывало волной от туда.

"Кто-то сам прыгал, а тот, кому не повезло или кто не понял, что происходит, те оказывались под этими железными завалами", - добавил харьковчанин.

Туристка из Харькова Инна не успела выпрыгнуть. Ее эвакуировали спасатели. Правда, говорит Денис, работали они крайне непрофессионально.

"Ни вертолетов, ни нормального сервиса. Они не знали что им делать. Они прибыли на место спустя минут 10. А грузинские СМИ говорят, что началась серьезная операция. Ее свозили не на вертолетах, а на носилках этих, по всем кочкам. Спустили в Гудаури, в поликлинику, там врачи оказали первую помощь, а только потом транспортировали в Тбилиси.

В результате ЧП не меньше 12 человек серьезно пострадали. Многие туристы прыгали из подъемников на землю, чтобы не очутиться в мясорубке, которая образовалась внизу.

Многие, кто не дожидался спасения прыгали и ломали ноги. Ребята которые доехали выше, там прыгать было опасно, потому что высота составляла десяток метров и под ними были скалы и пропасть.

По словам парня, на место происшествия прибыл директор горнолыжных комплексов. Он рассказал, что все пострадавшие туристы будут отправлены в Тбилиси, а лечение будет полностью компенсировано.

«Все расходы, которые будут на лечение, на компенсацию, все расходы берем на себя», - заявил директор горнолыжных комплексов Иракли Чиракадзе.

Украинская группа возвращается домой сегодня ночью. Организаторы тура остаются в больнице вместе с Инной.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, на горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога. Серьезные травмы получили более десятка человек.