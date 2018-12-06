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цей матеріал доступний українською
Момент, когда жизнь изменилась по-настоящему
17:00, 06 декабря 2018
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