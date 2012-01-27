Киев: начальную школу из-за морозов пока что "не закрывают"

В Киеве пока не принято решение о необходимости приостановки занятий в начальной школе из-за сильных морозов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, об этом информирует городская санитарно-эпидемиологическая служба.

В СЭС заметили, что при условии снижения температуры воздуха до 20ºС ниже нуля в общеобразовательных учебных заведениях столицы будут приостановлены занятия для учеников 1-4 классов. Учеников 5-12 классов освободят от уроков при условии снижения температуры до 24ºС ниже нуля, сильного ветра (более 5 м/с) и при повышении влажности воздуха более 80%.

По государственным санитарным правилам и нормам, в дошкольных учебных заведениях прогулки на улице допускаются при температуре 16ºС – 20ºС ниже нуля и скорости ветра не выше 3-7 м/с. При этом ребенок должен быть тепло одет. При температуре ниже 20ºС мороза прогулки дошкольников должны быть ограничены.

В случае ухудшения метеорологических показателей, с целью предупреждения заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями и гриппом, предотвращения обморожений, травм среди учеников, городская власть примет решение о временной приостановке учебно-воспитательного процесса, отмечают в СЭС.