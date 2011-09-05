В Крыму мотоциклист наехал на пенсионерку: оба погибли

...на месте происшествия

В Крыму мотоциклист наехал на женщину-пешехода: оба погибли. Авария произошла вечером 3 сентября в Симферопольском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС. Мужчина-водитель мотоцикла Suzuki совершил наезд на 72-летнюю пенсионерку. Они скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

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