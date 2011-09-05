В Крыму мотоциклист наехал на пенсионерку: оба погибли
10:31, 05 сентября 2011Новости регионов
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...на месте происшествия
В Крыму мотоциклист наехал на женщину-пешехода: оба погибли.
Авария произошла вечером 3 сентября в Симферопольском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
Мужчина-водитель мотоцикла Suzuki совершил наезд на 72-летнюю пенсионерку.
Они скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.
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