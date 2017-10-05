Киевский центр крови реорганизовали путем слияния со Станцией переливания крови ЮЗЖД
Предприятие создано без права его последующей приватизации.
Киевский городской центр крови реорганизовали путем слияния с государственным предприятием “Дорожная станция переливания крови Юго-Западной железной дороги”.
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Как передает корреспондент УНИАН, это решение поддержали 90 из 97 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.
Согласно решению, в результате слияния создано коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр крови" с уставным капиталом в размере 10 тыс. 944 грн.
Определено, что предприятие создано без права его дальнейшей приватизации.
Депутаты установили, что Центр крови является правопреемником имущества Станции переливания крови Юго-Западной железной дороги.
Исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, которая докладывала по вопросу, сообщила, что в настоящее время служба переливания крови децентрализована - это более 8 подразделений по всему городу, не имеет единого реестра доноров, отсутствуют стандартизированные технологические процессы.
«Поэтому предлагается провести реорганизацию с образованием единого некоммерческого коммунального предприятия Киевский центр крови, что позволит обеспечить, во-первых, эффективное использование материально-технических и кадровых ресурсов, создать единый реестр доноров, уменьшить себестоимость продуктов донорской крови на 10% за счет централизации забора, заготовки крови и ее обследования», - сказала Гинзбург.
Также она добавила, что запланированное введение штрих-кода позволит уменьшить инфекционную безопасность заготовленной донорской крови.
На базе существующих подразделений службы, по ее словам, будут созданы банки крови.