В сумской больнице остаются трое пострадавших из-за взрыва котла на предприятии (видео)
10:14, 05 октября 2017Новости регионов
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Самое тяжелое состояние у директора предприятия.
У 62-летнего мужчины обожжена треть тела, он в реанимации / Фото: newsru.co.il
После взрыва на фабрике по производству макаронных изделий в больницы Сумм остаются трое пострадавших. Самое тяжелое состояние у директора предприятия.
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У 62-летнего мужчины обожжена треть тела, он в реанимации. У двух работников, которые обслуживали паровой котел, ожоги дыхательных путей и тела, у одного скальпированная рана головы.
Взрыв на предприятии прогремел во время ввода в эксплуатацию котла для обработки макарон.
Как сообщал УНИАН, в Сумах 4 октября в результате взрыва на частном предприятии пострадали трое людей.
После взрыва на макаронной фабрике в больнице остается трое людей
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