В сумской больнице остаются трое пострадавших из-за взрыва котла на предприятии (видео)

После взрыва на фабрике по производству макаронных изделий в больницы Сумм остаются трое пострадавших. Самое тяжелое состояние у директора предприятия.

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У 62-летнего мужчины обожжена треть тела, он в реанимации. У двух работников, которые обслуживали паровой котел, ожоги дыхательных путей и тела, у одного скальпированная рана головы.

Взрыв на предприятии прогремел во время ввода в эксплуатацию котла для обработки макарон.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 4 октября в результате взрыва на частном предприятии пострадали трое людей.