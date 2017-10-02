В больницах остаются 34 пострадавших из-за отравления копченой рыбой во Львове

В больницах остаются 34 человека, которые употребляли в пищу копченую рыбу, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный» во Львове.

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Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, по состоянию на 09.00 2 октября целом зафиксирован 71 пострадавший (из них 7 детей) от вспышки инфекции после употребления в пищу рыбы, приобретенной на рынке. Стационарно продолжают лечение 34 человека (31 человек находится в инфекционном отделении областной больницы, еще 3 пострадавших - в инфекционном отделении Пустомытовской райбольницы). На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 6 человек, из них 1 ребенок.

Состояние одного пациента тяжелое, остальных, находящихся в стационаре, - близкое к удовлетворительному.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября во Львове госпитализировали первых пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция», которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Причиной массового отравления людей, употреблявших в пищу копченую рыбу, приобретенную на рынке, стала сальмонелла.