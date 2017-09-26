Киевские власти и Фонд АнтиСПИД-США в Украине будут сотрудничать в борьбе с ВИЧ-инфекцией

Киевская городская государственная администрация и Фонд АнтиСПИД-США в Украине будут сотрудничать в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Соответствующий Меморандум со стороны КГГА подписал мэр Киева Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

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Он напомнил, что одна четвертая часть всех людей, живущих с ВИЧ, проживает в 200 крупных городах, и Киев входит в этот перечень.

Мэр Киева отметил, что Меморандум о сотрудничестве между КГГА и Фондом АнтиСпид-США в Украине (АНF) предусматривает совершенствование и выполнения национальных и местных программ противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других опасных вирусных заболеваний.

Кроме того, в рамках Меморандума будет воплощаться в жизнь благотворительный проект фонда «Расширение доступа уязвимых групп населения Украины к консультированию, тестированию на ВИЧ с использованием быстрых тестов», который реализуется в Украине на средства АНF.

Киевский городской голова выразил уверенность, что AHF приложит все усилия для выполнения национальных и местных программ.

Со своей стороны мэр Киева гарантировал, что КГГА окажет поддержку и содействие в реализации проекта фонда.

Кличко также поблагодарил AHF за то, что фонд уже инвестировал в сектор общественного здоровья Киева около 5 млн грн.

Мэр Киева напомнил, что в прошлом году в Киеве была подписана Парижская декларация, и столица присоединилась к программе ускорения мероприятий по борьбе со СПИДом Fast-Track Cities. Кроме того, отметил Кличко, в прошлом году он представлял украинскую столицу впервые на международной конференции Fast-Track Cities в Нью-Йорке.

«Все мы - совместно с донорскими и общественными организациями - прилагаем все усилия, чтобы остановить эту эпидемию», - отметил городской голова.

Кроме того, Киевсовет утвердил городскую целевую программу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы, и на этот год финансирование из бюджета Киева составляет 41 млн грн.

«Мы уже имеем положительные результаты по задачам, которые мы взяли на себя в рамках программы Fast-Track Cities и стратегии 90-90-90», - подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что под контролем в столице находятся более 12 тысяч ВИЧ-инфицированных.

«И до конца года мы должны охватить лечением более 80% из них. Также хочу обратить внимание, что среди 6700 больных, получающих надлежащее лечение, состояние большинства значительно улучшилось», - сказал Киевский городской голова.

Со своей стороны председатель по глобальной адвокации и политике Фонда АнтиСПИД-США Терри Форд напомнила, что в прошлом году AFH Ukraine открыл первый в Восточной Европе пункт бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ, а также начало работу мобильное подразделение по тестированию для труднодоступных категорий населения.

*** AHF является одной из крупнейших неправительственных организаций, которая благодаря благотворительности обеспечивает профилактику и тестирование на ВИЧ, уход, опеку, лечение и поддержку ВИЧ-инфицированных пациентов в 38 странах мира, включая Украину. Второй неотъемлемой частью миссии AHF является адвокация структурных изменений для того, чтобы обеспечить высокое качество и постоянство услуг. Более 700 тыс. человек с ВИЧ пользуются услугами, предоставляемыми при поддержке AHF в Северной и Южной Америке, странах Азии, Африки и Европы.