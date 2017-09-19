Во Львовской области зафиксировано 50 случаев кори.

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Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет dyvys.info.

"На сегодня в Украине уже более 1000 случаев в 15 городах. Больше всего случаев на Франковщине, но на Львовщине сейчас зафиксировано более 50 заболеваний при том, что в прошлом году было всего 4. Вирус кори имеет высокую заразность", - отметила Тимко, подчеркнув, что уберечься от заболевания можно только с помощью вакцинации.