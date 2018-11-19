Скандал с буллингом в школе Львова со стороны учительницы получил продолжение (видео)
Львовская учительница, которую обвинили в унижении ученика, отделалась лишь выговором.
О буллинге со стороны педагога заявил отец 9-летнего Дмитрия. В доказательство своих слов продемонстрировал аудиозапись, где учитель отказывается брать мальчика в поездку, говорится в сюжете ТСН.
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По словам отца, классный руководитель при всех учениках отметила, что Дмитрий не будет ездить на экскурсии из-за того, что его укачало в автобусе.
После этого, отмечает отец, одноклассники начали травлю сына. Комиссия, которая изучала школьный конфликт, рекомендовала директору наказать педагога выговором.
Отец же, не дожидаясь выводов образовательной комиссии, перевел сына в другую школу.
Как сообщалось, ранее родители львовского 4-классника заявили о буллинге со стороны классного руководителя. Они говорят, что учительница унижает их сына при всем классе.
"Никто не будет вашу рыгачку собирать", - заявила учительница младших классов о 9-летнем Дмитрие.