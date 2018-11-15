В Житомире разгорелся скандал: врачей обвинили в смерти 6-месячного ребенка (видео)

Родители считают, что врачи ошиблись в диагнозе.

На Житомирщине родители обвиняют врачей в смерти 6-месячного мальчика. По мнению родных, медики не смогли правильно установить диагноз и три недели лечили малыша по ошибочной схеме.

Ребенок умер в реанимации городской больницы. Татьяна Ткаченко говорит, что все началось с простуды, которой переболели все трое ее детей. Лечились тщательно, придерживаясь назначений семейного врача, говорится в сюжете ТСН.

"Все кашляли, лечились на антибиотиках. На конец антибиотиков у него поднимается температура. На температуру вызываем скорую и едем в больницу", - вспоминает мама. Там у малыша нашли острую кишечную инфекцию и положили в стационар, а через три дня перевели в реанимацию.

Мать говорит, медики никак не могли поставить окончательный диагноз, и, кроме кишечной инфекции, у малыша подозревали отит и пиелонефрит. "Ему сделали три анестезии, три наркоза, ему пробили уши, ему делали переливание крови, как ставили подключицу, они пробили ему легкое. И с того дня ему становилось все хуже и хуже", - рассказала женщина. Через три недели в больнице полугодовалый ребенок умер.

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Реаниматологи утверждают, что все делали по протоколу, но против сепсиса оказались бессильны. Именно его медики считают причиной смерти младенца. "Тяжелое заболевание сепсис имунодифицита. Ребенок не раз осматривался консилиумом врачей, было назначено лечение. К сожалению, при таком диагнозе 50 процентов летальности", - говорит заведующий отделением интенсивной терапии Житомирской городской больницы Владимир Мадзигон.

Мама обвиняет врачей: "Довели до гроба! У него был понос, возможно, зубки шли, от банальной простуды поставили диагноз сепсис". Татьяна говорит, еще когда малыша госпитализировали, просила доставить ребенка в Киев, но врачи отказывались. "Не было потребности на тот момент", - объясняет Мадзигон. Теперь расследовать смерть малыша должна комиссия городского управления здравоохранения.

Врачей на время ее работы не отстранили, поскольку чиновники, еще до завершения расследования, уверены – медики не виноваты. "Это же не первые случаи, вы понимаете, это жизнь. Врачи все делали правильно, сейчас эмоции, это понятно", - считает начальник Житомирского городского управления здравоохранения Мария Мисюрова.

Убитые горем родные отнесли заявление в прокуратуру. "Я хочу, чтобы они больше не работали, чтобы они не убивали детей. У меня двое детишек, куда идти лечить детей, если такое халатное отношение", - объясняет Татьяна Ткаченко. Будет ли открыто производство, в прокуратуре обещали ответить уже в четверг.

Ранее супруги из города Березное Ривненской области обвинили врачей в смерти своего первенца. Ребенок задохнулся во время родов.