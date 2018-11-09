В школе под Киевом подросток распылил газ: десятки эвакуированных, девять детей в больнице (фото)

Врачи оказывают неотложную помощь школьникам.

В Тараще на Киевщине 15-летний парень распылил в школе перцовый газ. В полицию позвонили врачи "скорой".

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В результате 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, врачи оказывают неотложную помощь.

Сейчас с подростком общаются полицейские и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем так поступил. Предварительно установлено, что изъятый баллончик находится в свободной продаже.

Как сообщал УНИАН, 22 мая из школы №3 в Харькове в больницу с жалобами на плохое самочувствие были госпитализированы 35 детей. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). К вечеру всех пострадавших выписали. Специалисты не обнаружили в помещении школы никаких ядовитых веществ и газов.