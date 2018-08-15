В Харькове мужчина умер от ботулизма, его жена - в реанимации

Его жена с аналогичным диагнозом до сих пор остается в реанимации в тяжелом состоянии.

В Харькове в больнице скончался мужчина, у которого был диагностирован ботулизм.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По сведениям пресс-службы, двум госпитализированным, которые оказались мужем и женой, медики ввели выворотку против ботулизма. Несмотря на усилия врачей, сегодня, 15 августа, после обеда мужчина скончался в больнице. Его жена с аналогичным диагнозом остается в реанимации в тяжелом состоянии.

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В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической инфекционной больницы вчера, 14 августа. Специалисты выяснили, что заболевание связано с употреблением рыбы (лещ).

Для установления происхождения опасного продукта Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области начало расследование.

Справка УНИАН. За семь месяцев текущего года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма человек. Четыре человека умерли. В Харьковской области с начала года это уже третий и четвертый случаи заболевания.