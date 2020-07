Хуже некуда. Обзор игры, в которую невозможно играть

Студия Gato сильно не вкладывалась в продвижение своего проекта, но ставила правильные акценты на его особенностях, благодаря чему привлекла внимание аудитории. The Waylanders — это классическая RPG от именитых мастеров жанра. Именно так разработчики позиционировали свое творение во время анонса в августе 2018 года. Авторы рассказывали, что одним из сценаристов проекта выступил Крис Авеллон, приложивший руку к множеству культовых ролевых игр, консультантом значился Майк Лэйдлоу, бывший руководитель франшизы Dragon Age, а саундтрек писал Инон Зур. Музыку последнего можно услышать в той же Dragon Age, третьей и четвертой частях Fallout и Crysis. «Да это же команда мечты, — могли подумать поклонники RPG после таких новостей. — Уж кто-кто, а эти ребята точно знают, чего хочет аудитория».

Собственно, мы в УНИАН тоже так предположили. Известные девелоперы, много заявленных особенностей, сюжет с путешествиями между двумя эпохами — этого уже достаточно, чтобы увидеть потенциального конкурента Pillars of Eternity и Divinity: Original Sin. Сомнения возникли только после краудфандинговой кампании The Waylanders на Kickstarter. Gato Studio запросила $152 тысячи и со скрипом собрала $170 тысяч. Главная цель выполнена, но этого явно недостаточно для амбициозной RPG со множеством геймплейных механик. Да и именитые авторы наверняка не станут трудиться за гроши.

Но несмотря на небольшие опасения мы продолжали ждать игру с энтузиазмом. И вот в середине прошлого месяца The Waylanders вышла ранний доступ. Сразу стало понятно, полноценную версию нужно будет ждать еще как минимум год. Однако желание опробовать новую RPG, к сожалению, не исчезло. Почему «к сожалению»? Да потому что самой игры, по сути, и нет. Есть лишь напрочь забагованная заготовка, знакомство с которой не доставляет ничего, кроме разочарования. Но обо всем по порядку.

А больше нельзя!

Признаюсь честно, я наиграл в творение Gato Studio всего пять часов. Нет, не из-за лени, усталости или отрицательных эмоций, которые вызывала игра. Проводить в ней время, конечно, то еще испытание, но хотелось сделать полноценный материал, поэтому я продолжал пробиваться сквозь все трудности The Waylanders. И вот в конце пятого часа началась заставка, после которой экран окрасился в черный цвет. Комбинации Alt+Tab и Alt+F5 не помогли, а вот диспетчер задач все-таки открылся. С его помощью я выключил игру и запустил ее заново с мыслью: «Критическая ошибка. Возможно, со второго раза все наладится». Но где там! Результат оказался не просто таким же, а ещё хуже. Диспетчер задач теперь тоже не отвечал, а ПК пришлось отключать методом «шнур из розетки». Он намертво повис и отказывался реагировать на любые команды. При следующем включении Windows начала в срочном порядке обновляться и заставила меня изрядно поволноваться. Вот так закончилось мое знакомство с The Waylanders — третий раз я рисковать не стал.

Причина этой и многих других проблем, которые будут описываться дальше в тексте, довольно проста: Gato Studio выпустила в Steam свою игру в версии 0.14 (сейчас уже 0.16). А теперь представьте, какой путь предстоит пройти проекту до релизной 1.0. По сути, компания выкатила на суд публики раннюю пре-альфу, которую, по-хорошему, нужно показывать только вкладчикам с Kickstarter. Они посмотрят и увидят, что производство куда-то двигается. По сложившимся впечатлениям, до состояния беты The Waylanders шагать еще как минимум год, а до полноценного релиза и того дольше. Он назначен на первый квартал 2021 года, но дату наверняка перенесут, учитывая состояние игры. Однако Gato Studio уже сейчас просит за свое детище 429 грн — половину от стоимости полноценного ААА-проекта с учетом региональной цены. Что же, значит — судить ее будем согласно заявленной сумме.

Отыгрыш роли? Не сегодня

Прохождение The Waylanders начинается с бедного редактора персонажа. Игрок выбирает одну из четырех рас и класс среди шести стандартных специализаций — маг, воин, лекарь, лучник, защитник («танк» со щитом) и разбойник. Затем появляется возможность настроить кожу, прическу, цвет глаз и еще пару тройку параметров внешности. Вариантов в каждой из категорий мало и здесь детищу Gato Studio до азиатских MMORPG, как до полноценного релиза. Но это мелочь, ведь расширить редактор в финальной версии не составит труда, а вот с сюжетом дела сложнее.

Завязка истории показывает, как кельты под руководством короля Ита плывут на первую встречу со своими богами, Туата Де Дананн. Персонажу, созданному пользователем, уделена роль защитника владыки и его, наверное, друга. По крайней мере, такое впечатление создается после первых нескольких диалогов. И вот пользователю показывают заседание советников короля, которые выступают ключевыми персонажами игры, ссору Ита со своим сыном, принцем Лугардом, и прибытие на остров Туата. А потом *клац* и раненого короля на суше лечат маги, а главный герой каким-то чудом оказался неподалеку от него. Куда подевался этап высадки? Кто едва не убил Ита? Что происходит?

В тот момент ничего не понятно, а прозрение наступает лишь спустя час прохождения: ключевые этапы сюжета попросту отсутствуют. Разработчики склеили имеющиеся куски сценария яркими красными нитками и затолкали их в свою версию 0.14. В результате нужно вооружиться синопсисом The Waylanders и сильно постараться, чтобы отыскать в повествовании причинно-следственную связь. Если вкратце, после высадки на острове главный герой пытается оборонять короля, пока его транспортируют до корабля, но встречается с какими-то духами и выпадает из временного потока. Протагонист приходит в себя только через месяц усилиями бывших советников Ита. Мир с тех пор сильно изменился, король умер, а земли кельтов раздирают политические распри. Главный герой должен определиться, кого поддержать в них, чтобы сформировать свою историю. А еще он может передвигаться между двумя эпохами — Средневековьем и временами кельтов, что тоже имеет значение в сюжете.

Описанное звучит хорошо, вот только за свои пять часов прохождения я ничего этого не увидел. Более того, диалоги построены так, что главный герой только расспрашивает персонажей о тех или иных местах и событиях. Выбор давали сделать лишь раз, и он ни на что не влиял. Возможно, дальше в The Waylanders появится и формирование истории, и путешествия во времени, но начало смотрится очень странно. Сюжет развивается благодаря неигровым персонажам из группы главного героя. Они решают, куда двигаться и что делать, а сам протагонист, словно марионетка — безусловно, важная, но безвольная.

К мелким проблемам этой части игры относятся, конечно же, баги. В заставках пропадает лицевая анимация, субтитры, имена собеседников, а порой — персонажи и объекты. Случается такое на регулярной основе, но местами за техническими и повествовательными проблемами пробиваются положительные моменты, касающиеся сюжета. Персонажи в The Waylanders далеки от оригинальных, но они неплохо прописаны, имеют свою мотивацию и биографию. В диалогах порой проскакивает юмор, а в сценах, где нет багов, собеседники корректно выбирают позицию при разговорах. Например, если подойти к сидящему персонажу сзади, то он развернется на стульчике и останется в такой позиции на время беседы.

Пусто, аж эхо слышно

При прохождении проекта Gato Studio сразу видно, что он пытается походить на творения ранней BioWare, особенно Dragon Age: Origins. Собственно, создатели и называют ее, как один из главных источников вдохновения. Это ощущается во вступлении, операторской работе, диалогах, персонажах, построении мира и боевой системе. О последних двух аспектах сейчас и поговорим во всех подробностях.

The Waylanders составлена из небольших линейных локаций, которые сшиты между собой загрузочными экранами. На уровнях, где присутствуют NPC и торговцы, открытого пространства больше, но это не имеет никакого значения. В версии 0.16 мир игры ощущается абсолютно пустым — неигровые персонажи прибиты к своему местоположению и выполняют две анимации максимум, в коридорных ответвлениях можно найти разве расходуемые предметы и экипировку, а разговоры в людных местах заменены невнятным бормотанием. Дополнительных заданий мало, миссии для повышения лояльности спутников отсутствуют, как и сама система лояльности, а сюжетные поручения ведут строго по коридору. За всеми эти загрузочными экранами и скачками истории даже не ощущается целостность мира. А что же будет, когда появятся путешествия между эпохами — даже представить сложно.

Выглядит мир немного лучше, чем ощущается. Мультипликационная стилистика в духе The Legend of Zelda: Breath of the Wild понравится не всем, но глаз не режет. Графика простенькая, дизайн и визуальные эффекты тоже, однако в совокупности внешний вид The Waylanders не вызывает отвращения. Но это актуально только при максимальных настройках, ведь стоит их понизить до высоких, как картинка превращается в сплошное мыло. И без того бедная детализация полностью пропадает, а текстуры выглядят так, словно их забыли дорисовать. Это становится серьезной проблемой, так как игра вынуждает понижать параметры.

Оптимизация в The Waylanders тоже слабая — непонятно как проект с такой графикой может требовать столько ресурсов. Хотя нет, все понятно. Это же игра на Unreal Engine 4, а если с движком Epic Games не уметь хорошо работать, то получается описанный результат. Похожие проблемы за последние полгода я наблюдал в еще парочке низко- и среднебюджетных проектов на UE4.

Нашествие багов

На сладкое у нас остались сражения, прокачка и боевая система The Waylanders, которая, как уже говорилось, отсылает к культовой Dragon Age: Origins. Сопровождать главного героя в приключениях могут четыре соратника. У каждого из них есть класс, который нужно выбрать из двух доступных вариантов, когда союзник присоединяется к группе. Сменить состав команды можно в любой момент вне битв в соответствующем меню, что довольно удобно. Есть способ переформатировать стратегию боя прямиком во время выполнения задания.

У персонажа каждого класса присутствуют свои умения — два пассивных и шесть активных. После получения нового уровня можно прокачать одну из восьми способностей. А еще два очка даются для повышения характеристик: интеллекта, восприятия, силы, телосложения, ловкости и силы воли. Каждая из них дает прибавку к одному параметру, например, шансу нанесения критических повреждений и, вроде как, должна повышать дополнительные показатели. Но это, похоже, касается выбора более узких специализаций, а мне дорогу к ним преградил черный экран. Правда, я сомневаюсь, что на текущем этапе выбор более узких классов, вообще, реализован. Ну да ладно, раз не увидел – нечего и критиковать.

Сражения в The Waylanders разворачиваются в режиме реального времени с активной паузой. То есть игрок выбирает себе цель среди толпы врагов и бьет ее автоатаками и умениями. Вид в битвах можно сделать от третьего лица или сверху, как и в Dragon Age: Origins. Пользователь также волен в любой момент переключиться между участниками группы, чтобы управлять ими в режиме реального времени. Пауза же нужна для раздачи приказов членам партии, которые не находятся под непосредственным контролем пользователя. В этом режиме каждому из союзников можно выстроить цепочку из четырех навыков, и он применит их на указанные цели, как только сражение продолжится.

В общем, боевая система целиком отсылает к Dragon Age: Origins, но работает ужасно из-за кучи багов. Герои во время боя самостоятельно не используют умения, порой бегут в обратную сторону от врагов, перестают двигаться с группой, а иногда их модели и вовсе исчезают. Во время первой битвы с боссом у меня перестало работать переключение между персонажами в режиме паузы. Пришлось выкручиваться и бегать по всему полю одним магом, швыряя снаряды в противника — огромного антропоморфного волка. Босс, кстати, красиво нарисован и обладает внушительным арсеналом атак. Битва получилась неплохой, даже несмотря на обилие ошибок. Остальные противники, к сожалению, не такие интересные — из увиденных мной все либо шли биться в ближнем бою, либо швырялись снарядами издали.

Основной боевой особенностью The Waylanders выступают формации — построения персонажей, которые используются в драках. Когда соратники становятся в определенный строй, то начинают действовать, как единое целое и обзаводятся уникальными умениями. Но! Для их применения часто нужны три или четыре персонажа одного класса. Почему разработчики сделали такое ограничение, и кто из пользователей захочет играть исключительно лучниками, воинами или магами? Вопрос остается без ответа.

Выводы

К уже описанной куче проблем, из которых состоит The Waylanders, можно добавить еще несколько. Например, малое количество экипировки, отсутствие возможности болтать с обычными NPC на улицах, нулевую интерактивность окружения и так далее. Игра откровенно сырая, находится в зачаточном состоянии, и до релиза ей еще ой как далеко. Каждые десять минут в проекте Gato Studio сталкиваешься с какой-то ошибкой или недоработкой, поэтому мне откровенно непонятно, как за него можно просить деньги, да еще и немалые в рамках раннего доступа. Разработчикам, естественно, нужны средства для воплощения своих амбициозных идей, но это не повод выпускать едва работающую, склеенную синей изолентой пре-альфу. Финансирование необходимо искать в других местах, тем более что на Kickstarter была собрана запрашиваемая сумма.

Да, разработчики уже опубликовали обширную дорожную карту, часто выпускают обновления, и у их творения есть интересные идеи. Но этого недостаточно, чтобы рекомендовать The Waylanders хоть кому-то. Сейчас проект представляет собой кучу проблем и ошибок с редкими вкраплениями положительных моментов.

Оценку мы решили не ставить, так как на данном этапе творение Gato Studio нельзя считать полноценной игрой.

Назар Степорук