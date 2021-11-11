Снова Сталинград, снова злобные нацисты. Обзор Call of Duty: Vanguard

Этот год не обошелся без новой Call of Duty. Восемнадцатая часть серии получила название Vanguard и обещала показать историю четырех бравых солдат во времена Второй мировой войны. Смогут ли сюжет и мультиплеер игры увлечь на сотни, а то и тысячи часов – разбиралась редакция УНИАН.

У издательства Activision есть четко настроенный конвейер по выпуску новых Call of Duty. Студии Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer Games параллельно разрабатывают игры серии и по очереди их выпускают. Каждой команде дается примерно три года на создание своего шутера. Благодаря этому за прошедшие восемнадцать лет ни одна осень не обошлась без свежей Call of Duty.

Однако в 2020-м конвейер дал сбой. Новую часть франшизы должна была выпустить Sledgehammer Games, но студия не успела закончить производство. Отдуваться за нее пришлось Treyarch, которая получила всего два года на создание Call of Duty: Black Ops Cold War. Студии помогали многие внутренние команды Activision, но проект все равно получился сырым. Его одиночная кампания была хорошей, а вот в мультиплеере ощущалась нехватка контента и наблюдались проблемы с сетевым кодом.

Treyarch явно требовалось дополнительное время на доработку Black Ops Cold War, но его, по сути, отдали Sledgehammer Games. Компания на протяжении четырех лет трудилась над своим шутером и наконец-то смогла его закончить. Свежую игру назвали Call of Duty: Vanguard и посвятили Второй мировой войне. Долгий срок разработки и популярный антураж внушали надежду, что Sledgehammer сделает одну из самых достойных частей знаменитой серии. Однако этому перечили заявления инсайдеров о многочисленных проблемах игры. Чтобы отбросить любые противоречия, УНИАН прошел Call of Duty: Vanguard и провел десятки часов в мультиплеере проекта. Теперь мы готовы рассказать всю правду о новом шутере.

От Сталинграда до Эль-Аламейна

Одиночная кампания в Call of Duty — это в лучшем случае задорный аттракцион. От нее не принято требовать многого со времен первых двух Modern Warfare. Однако сюжет Black Ops Cold War все же смог удивить, и в Vanguard хотелось увидеть что-то подобное. Увы, надежды не сбылись — в новой Call of Duty кампания оказалась хуже, чем в прошлогодней.

История в проекте посвящена спецотряду, в которой вошли бойцы из разных стран Антигитлеровской коалиции. Среди них есть русский снайпер Полина Петрова, летчик из США Уэйд Джексон и австралийский подрывник Лукас Риггс. А возглавляет всю эту банду чернокожий британец Артур Кингсли. Упоминание расовой принадлежности здесь не для красного словца. Попытки разработчиков соответствовать современной повестке стали одной из проблем сюжета. Например, местами игра фокусируется на пренебрежительном отношении нацистов к чернокожим, хотя по факту они ненавидели всех не арийцев. Однако акцент на расе Кингсли — это еще полбеды. Полину превратили в сильную и независимую женщину, а ее поведение изрядно гипертрофировали. Девушка свысока смотрит на своих напарников и остро реагирует даже на обычные попытки помочь. В результате умелый советский снайпер иногда напоминает подростка.

На дворе 1945 год, и Третий Рейх вот-вот падет под натиском Союзников. Отряд главных героев отправляют в Берлин, чтобы раздобыть информацию о проекте "Феникс". Его называют последней надеждой нацистов на спасение. В попытках получить нужные данные бойцы пробираются на закрытый объект, но не справляются с натиском противников и попадают в плен.

Далее сюжет развивается следующим образом: нацисты допрашивают каждого из персонажей, а в промежутках Артур Кингсли рассказывает о своих бойцах. Флешбэки переносят игроков в разные периоды Второй мировой войны и позволяют поучаствовать в знаковых сражениях в роли протагонистов. Например, пользователи будут действовать в осажденном Сталинграде, бомбить японские авианосцы над Мидуэйем и штурмовать врагов под Эль-Аламейном.

Постоянная смена локаций и ситуаций стала визиткой одиночной кампании Call of Duty: Vanguard. Видно, что разработчики пытались устроить для игроков разнообразный аттракцион заданий. Они реализовали и битвы на аренах, и оборону точек, и стелс-миссии, и партизанские войны в джунглях и даже управление самолетом. Sledgehammer также попыталась наделить каждого из персонажей геймплейными особенностями.

Артур может командовать соратниками и получать из этого тактическую выгоду, Лукас — использовать разные метательные и взрывные снаряды, Полина — лазить по стенам, а Уэйд — замедлять время и автоматически наводиться на противников в течение короткого периода. Да, механики выполнены очень просто, но они помогают поддерживать пользователя в тонусе. Игра постоянно подкидывает что-то новое, из-за чего всегда хочется двигаться дальше.

Еще одним достоинством сюжетной кампании можно назвать этапы, где ощущается напряжение и накал страстей. Таких фрагментов немного, но они откладываются в памяти. Например, в сражении под Эль-Аламейном хорошо передан общий хаос войны. А вот зрелищных постановочных моментов в духе Call of Duty в Vanguard явно не хватило. Побеги в условиях бомбардировки не особо впечатляют, да и они встречались во многих предыдущих частях серии. При этом других ярких сцен разработчики не предложили. Но самое плохое, что повестка и отсутствие эффектных срежиссированных эпизодов — лишь первые проблемы в длинной череде.

Герои в Call of Duty: Vanguard ощущаются картонными. Разработчики не смогли ни раскрыть центральных персонажей, ни выстроить между ними взаимоотношения. В результате ни к кому из протагонистов не удается проникнуться хотя бы симпатией. Главный злодей — это архетипичный нацист, из которого сочится холодная злоба и ненависть. До персонажа Кристофа Вальца из "Бесславных ублюдков" ему очень далеко. Из-за такой реализации героев отдельные драматические моменты в Vanguard попросту не срабатывают. Игрок будет лишь бесстрастно наблюдать за переживаниями и потерями протагонистов.

Основная сюжетная линия в шутере получилась скомканной, а финальный поворот совершенно не удивляет. При этом в повествовании наблюдаются ощутимые проблемы с логикой, которые делают его еще менее реалистичным. Разработчики и без того перегнули с пафосом и голливудским настроением в кампании, а нестыковки в истории только сильнее рушат атмосферу. В результате одиночный режим Vanguard получился неоднозначным. Его можно пройти и даже получить кое-какое удовольствие, но заметные недочеты будут часто расстраивать и раздражать.

Не по заветам предков

Стрельба — это корневая механика Call of Duty, так что о ней поговорим отдельно. Сначала выясним, как она исполнена в кампании, а затем сравним с мультиплеером. На базовом уровне все вроде неплохо. Шутер обладает внушительным арсеналом оружия, в который входят пистолеты, дробовики, автоматы, снайперские винтовки и пулеметы. У каждой пушки есть свои показатели урона, боезапаса, скорострельности и точности. Поведение во время беспрерывного огня тоже меняется: оружие начинает вести вверх, и у него снижается точность. За счет этого стрельба не вызывает резкого отторжения, но и осыпать ее хвалебными эпитетами не хочется.

Стандартные анимации и звуки стрельбы значительно ухудшают ощущения от каждого оружия. Исключением можно назвать разве что снайперские винтовки, но у них есть другая "болячка" — невероятно долгий вход в прицел. Чтобы перейти из режима "от бедра" к взгляду через оптику потребуется добрая секунда. За это время на высоком уровне сложности можно отхватить критическую порцию урона. У остального оружия скорость входа в прицел тоже высокая, но снайперские винтовки стали безусловным лидером.

Вообще, Sledgehammer явно переусердствовала в желании увеличить отдельные показатели. Перезарядка у части оружия выполняется целую вечность, а после броска гранаты можно смело идти заваривать чай. В совокупности описанные проблемы создают чувство вязкости геймплея, так как заставляют чаще отсиживаться за укрытием по сравнению с прошлыми Call of Duty. А завершает череду недочетов искусственный интеллект противников и напарников. Враги могут предпринять какие-то нестандартные действия только на обширных аренах. Но во многих случаях они не замечают главного героя в упор и любят высовывать голову из укрытия, чтобы в нее было удобно стрелять. На фоне обычных солдат выделяются собаки, которые мгновенно убивают вблизи, и джаггернауты. Последние обладают крепкой броней, бросают дымовые гранаты и могут сбить персонажа с толку.

В многопользовательском режиме стрельба показывает себя лучше. Разработчики снизили скорость перезарядки и входа в прицел, а также уменьшили длительность ожидания взрыва гранаты после броска. А из-за высокой динамики сражений особо нет времени, чтобы наблюдать за анимациями и звуками. По итогу, минимальное ощущение тяжести перестает играть значимую роль. Показатель "времени на убийство" в шутере средний, где-то на уровне Modern Warfare 2019 года.

И все бы хорошо, но в мультиплеере у механики стрельбы есть свои персональные проблемы. Пользователям нужно прокачивать профиль и каждое оружие отдельно. Это позволяет открывать пушки и модификации к ним. Обвесы слишком сильно влияют на стрельбу, например, от них всецело зависит точность прицельного ведения огня. Вкупе с ужасно настроенным подбором игроков, когда низкие уровни состязаются с высокими, моды становятся ключевым недочетом. Они создают ощутимое геймплейное преимущество, и этот аспект обязательно нужно исправить — улучшить баланс или снизить значимость обвесов.

Еще немного о мультиплеере

Многопользовательский режим Call of Duty: Vanguard выстроен по схеме, хорошо знакомой всем фанатам серии. Он включает двадцать карт, две из которых – это улучшенные локации из CoD: World at War. Дизайн уровней неплох: каждый из них включает арены, проулки, "банки", куда удобно закидывать гранаты, здания с несколькими этажами и так далее. Единственный неоднозначный момент, связанный с картами — необходимость следить за всеми направлениями сразу. Но так как глаз на затылке ни у кого нет, высока вероятность, что даже новичок сумеет убить нескольких врагов в спину.

Набор состязаний в Call of Duty: Vanguard стандартный. Есть захват точек, командные бои, "все против всех", защита цели и так далее. Новый режим один — "Битва чемпионов". Это сражение восьми отрядов по два или три человека. У каждой группы есть восемнадцать воскрешений. Если потерять все, то команда выбывает. В раундах всегда сталкиваются два отряда, которые определяются случайным образом. За убийства врагов накапливаются средства, которые тратятся на экипировку и ее улучшение. Состязание в целом бодрое и намного более требовательное к персональным умениям каждого бойца.

При прокачке профиля в мультиплеере игрок открывает не только оружие, но и перки, полевые модификации и серии убийств. Первые и вторые дают разномастные пассивные бонусы. Они тоже плохо сбалансированы, так как в списке есть и очень полезные таланты, и совершенно ненужные. А вот к навыкам за серии убийств в целом нет претензий. Игрок может вызвать авиацию, подсветить врагов на карте, получить особую пушку или обзавестись собаками в качестве помощников.

Сетевой код в проекте нормальный, но иногда обнаруживались странности с регистрацией попаданий и персонажи, которые двигались рывками. Но в целом со времен бета-версии техническую составляющую подтянули. К графике тоже нет особых претензий — игра порой рисует очень красивые виды, хотя это по большей части касается сюжетного режима.

Выводы УНИАН

Покупать Call of Duty: Vanguard ради одиночной кампании явно не стоит. Она обладает слишком большим количеством недочетов и дарит не так уж много положительных впечатлений. Сюжетный режим годится только в качестве затравки перед мультиплеером. Но беда в том, что и сетевая составляющая шутера не лишена проблем. Sledgehammer нужно срочно править баланс и снижать влияние модов, а не то начнется отток аудитории. Сейчас я могу посоветовать Vanguard только самым преданным фанатам Call of Duty, которые готовы терпеть разного рода недостатки. Остальным лучше подождать или пройти мимо.

Оценка: 6 из 10

Назар Степорук

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