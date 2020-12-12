Две недели в будущем. Обзор PlayStation 5

Бешеный спрос на PlayStation 5 не утихает даже спустя почти месяц после релиза. В Украине уже вторая партия уходит по предзаказам, минуя полки магазинов. Мы две недели тестировали консоль и подготовили обзор главных плюсов и минусов новой PlayStation.

PlayStation 5 вышла на рынок 19 ноября. Свою консоль нового поколения мы получили через неделю после глобального релиза. К тому моменту вышла масса обзоров со всеми техническими нюансами и замерами температуры каждой детали устройства. Так что вы и без нас знаете, что приставка мощная и не греется. Мы же хотим поговорить о том, что именно дает игрокам PlayStation 5. В чем ощущается тот самый "некстген" (Next Generation), и чем новая консоль отличается от предшественницы – PS4.

Дизайн и сборка

Когда Sony только представила PlayStation 5 – ее внешний вид показался, мягко говоря, спорным. Было впечатление, что его создавали не строгие японские дизайнеры, а какие-то хиппи из Калифорнии. На место четким минималистичным линиям из PS4 пришли волны, торчащие "уши" белых панелей и аллюзия на римскую цифру V.

Но вот PS5 попала на мою полку с телевизором, и чем больше я на нее смотрел, тем больше она мне нравилась. Я не знаю насколько ее дизайн футуристичный, но он точно притягательный. В отличие от прочей домашней техники, PlayStation 5 явно создавалась с целью доминировать над остальными вещами в комнате.

Еще один немаловажный факт – белые панели сделаны из толстого пластика. Он не скрипит, в отличие от того, из которого собрана PS4.

Размеры консоли меня не смутили. Мне даже понравилось, что PlayStation 5 больше своей предшественницы. Уж лучше так, но без шума, чем рев боинга, который издавали кулеры крохотной PS4 Slim при попытке охладить консоль. В конце концов PS5 не портативка, которую носишь рюкзаке. Так что к габаритам претензий нет.

Но без капли дегтя не обошлось. Хотя здесь нужна предыстория. Когда PlayStation 5 только вышла – энтузиасты в сети разобрали несколько консолей и выяснили, что в них стоят немного разные кулеры, с отличающейся крыльчаткой. Из-за этого у, на первый взгляд одинаковых, PS5 уровень шума мог быть разным. Моя консоль не шумит, но издает еле слышный звук, как будто кулер цепляет уголок бумажки. Его можно услышать, поднеся ухо вплотную к приставке, либо ночью, когда в комнате нет посторонних шумов.

Скорее всего, наличие разных кулеров обусловлено трудностями производства, с которыми столкнулась компания в условиях пандемии. Сейчас об этом мало кто вспоминает, но еще весной ходили слухи, что Sony может отложить запуск PlayStation 5 до следующего года, потому что заводы закрылись из-за COVID-19.

Вероятно, желая успеть в срок, компания заказала комплектующие у разных поставщиков. И уверен, что к новой ревизии эту неприятность устранят. Кроме этого момента, к работе консоли претензий нет.

Меню и PlayStation Store

В отличие от PS4 меню в PlayStation 5 не тормозит, работает очень шустро и без нареканий. Это же касается и PS Store. Теперь магазин буквально вшит в меню консоли. Это однозначный плюс.

Также понравилось, что теперь меню поделено на два раздела – Игры и Мультимедиа. Если с первым все понятно, то во втором находятся иконки YouTube, Netflix и прочих онлайн-кинотеатров. Напомню, что в PS4 иконка Мультимедиа была рядом с играми и при нажатии на нее долго открывала подменю с ворохом скачанных и не скачанных приложений.

А вот что разочаровало в разделе "Игры" – то, что нельзя создавать папки. На четвертой "Плойке" я, к примеру, собирал в папку все игры из PlayLink, чтобы они не занимали много места в дашборде и их было легко найти, когда придут гости. Но были времена, когда и на PS4 не было такой возможности. Так что скорей всего, эту функцию скоро добавят и в PS5.

Следующий нюанс тоже может показаться кому-то минусом. Меню в PS5 сделано так, что при наведении на конкретную игру весь фон заполняет ее арт и начинает играть соответствующая музыка. То есть, возможности поставить отдельную тему нет.

Хотя лично меня перечисленные выше нюансы не очень расстроили. Мне больше всего не понравилось то, что теперь закрыть игру или выключить консоль стало сложнее.

На четвертой PlayStation для этого нужно было зажать кнопку PS и дважды нажать X. Все. На PS5 действий прибавилось. Теперь нужно, не зажимать, а просто нажать кнопку PS. После появляется оверлей с большим количеством иконок. А "выключение игры" далеко не первая в списке, и вам придется искать ее, подтверждать, что хотите выключить… В общем далеко не так удобно, как раньше.

Но скорость работы самого меню и встроенного магазина с лихвой перекрывают этот недостаток. И тут мы подбираемся к одному из главных изменений, которые дает PlayStation 5.

Самая быстрая консоль на диком Западе

Когда Sony повсюду рассказывала, какой быстрый SSD стоит в PS5, она не шутила. И хорошо, что прямо на старте поколения уже есть игры, которые демонстрируют это. К примеру, в Marvel's Spider-Man: Miles Morales из игрового меню на локацию вы загружаетесь за 2 секунды. В то время как на PS4 ждать придется 18 секунд. Похожая ситуация и с местным "фаст трэвелом". В "Пауке" он реализован с помощью нью-йоркского метро. На "четверке" приходится смотреть заставку, где Майлз Моралес едет в вагоне. На PS5 этих заставок нет. Картинка уходит в черный экран в пункте A, и герой появляется в пункте B.

Но особенно впечатляют загрузки игр с помощью карточек Activities. Они могут сразу закинуть вас в конкретную миссию или испытание прямо из меню консоли. То есть вы минуете логотипы студий и прочую ерунду. Это позволяет практически моментально начать играть. К примеру, загрузиться в Astro’s Playroom с помощью карточки можно без преувеличения всего за одну секунду. Это поражает!

А еще к этому, как и ко всему хорошему, очень быстро привыкаешь. И после PlayStation 5 пользоваться консолями прошлых поколений, а уж тем более Nintendo Switch сложно. Длительные загрузки начинают раздражать. Ощущаешь себя человеком, который в начале 2000-х пытается скачать песню из интернета через Dial-up модем.

Именно благодаря скорости загрузок я, не фанат soulslike-игр, влюбился в ремейк Demon’s Souls. Если бы мне приходилось ждать по минуте загрузку после каждой смерти персонажа, то я довольны быстро забросил бы игру. А ведь Demon’s Souls шикарен. Здесь картинка в 4К, великолепная графика, освещение и отражения. А звук заслуживает отдельной похвалы. Когда на мосту во дворце Болетарии над вами проносится красный дракон – по спине бегут мурашки. Ни один ролик на YouTube вам не передаст этого ощущения, пока вы сами не сыграете в игру. И раз уж мы коснулись ощущений – остановимся на них подробнее.

Ничего подобного раньше не было – ощущения от геймпада DualSense

Раз в несколько лет очередная IT-компания представляет прототипы перчаток и прочих девайсов, позволяющих потрогать или ощутить виртуальные предметы. Каждый раз это выглядит сырой технологией. И кажется, что такое реализуют в далеком будущем. Но оказалось, что нечто подобное уже сейчас предоставляет PlayStation 5.

В гостиные геймеров Sony заходит с козырей. И пока вы настраиваете PS5, на нее скачивается Astro’s Playroom – небольшая бесплатная игра, после который вы не захотите выпускать геймпад из рук. Там, где старенький DualShock 4 просто дрожал бы от вибрации, DualSense передает очень точные ощущения. Вы чувствуете откуда и с какой силой дует ветер, ощущаете, как робот скользит на коньках по льду, как сгибаются пружины. Сможете отличить типы поверхностей, по которым бегает персонаж и пальцами прочувствовать отдачу от стрельбы. Перечислять можно еще долго, но сомнений не остается – этот геймпад – будущее консольного гейминга.

И поэтому иногда странно слышать заявления, что в других играх его возможности не используется. Это не так. Дело в том, что дизайн локаций, задания и прочие элементы в Astro’s Playroom созданы исключительно для того, чтобы продемонстрировать весь потенциал DualSense. В остальных эксклюзивах новые функции тоже используются, но там, где это уместно.

Вот серьезно, вряд ли вам понравилось, если бы для применения магии в Demon’s Souls нужно было дуть в геймпад. Зато новая вибрация передаст очень реалистичное ощущение от столкновения меча со стеной, когда вы будете сражаться с врагами в узких коридорах. Или почувствуете, что валуны катятся не только в игре, но и внутри геймпада. А динамик добавит атмосферы, передавая различные звуки – будь то порывы ветра или падающие доски сломанных бочек.

Еще одно нововведение контроллера – встроенный микрофон. Но если честно он хорошо проявляет себя только в игровых механиках. К примеру, если в него подуть, то можно запустить пропеллер в Astro’s Playroom. Но для общения с тиммейтами в каком-нибудь Overwatch лучше использовать гарнитуру. Во-первых, собеседник прекрасно слышит, как вы долбите по кнопкам, что не способствует общению. А во-вторых, вам собеседника слышно плохо, так как его речь идет из динамика геймпада, а громкий звук из телевизора не дает разобрать слова.

С точки зрения эргономики DualSense удобно лежит в руках. За две недели активного использования он не потемнел и не запачкался, хоть и выполнен в белом цвете.

А что там с играми

А теперь обсудим то, ради чего, собственно нужна консоль – игры. Со стартовой линейкой проблем нет. Sony решила удовлетворить запросы самой разной аудитории. Для обычных геймеров Spider-Man: Miles Morales, хардкорщики оценят ремейк Demon’s Souls, а самым юным придется по душе Sackboy A Big Adventure. Все они выглядят и играются великолепно.

К примеру, Miles Morales буквально преобразился на PS5 благодаря рейтресингу. Но даже он не дотягивает по визуальной части до ремейка Demon’s Souls, в котором, к слову, нет трассировки лучей.

В целом новинки выглядят превосходно. Но есть ощущение, что пока разработчики только поскребли по поверхности возможностей PlayStation 5.

С обратной совместимостью здесь тоже все отлично. Из более чем 4 тысяч игр с PS4 на PS5 не запускаются только 10 штук. Все остальные идут без нареканий.

Но нужно понимать, что если разработчики не выпускали специальный патч, улучшающий игру для пятой PlayStation, то она будет выглядеть и работать также, как и на четвертой. Самый яркий пример – Cyberpunk 2077. Игра задыхается на консолях прошлого поколения, а на PS5 не использует всю мощь железа, поэтому и выглядит не лучшим образом. Но тут сказалась проблемная разработка Cyberpunk 2077. К другим играм у вас вряд ли будут претензии.

Отдельно хочется отметить PlayStation Plus Collection. Это целая коллекция из 20-ти отличных игр с PS4. Ее дают бонусом всем подписчикам PS Plus. Видно, что компания позаботилась о новичках.

Итог

PlayStation 5 – получилась отличной консолью. У нее невероятно быстрые загрузки, великолепные игры и потрясающие ощущения от геймпада, которые стирают грань между виртуальностью и реальностью. Такое чувство, что попал в будущее. Видимо поэтому компания выбрала слоган Play Has No Limits.

Что понравилось:

Быстрое меню и не тормозящий PS Store;

Ощущения от геймпада DualSense;

Скорость загрузок;

Шикарный звук;

Графика вышла на новый уровень;

20 бонусных игр с PlayStation Plus Collection;

Что не понравилось:

Кулер – хоть и не шумит, но издает странный звук;

Выключить игру или консоль сложней, чем на PS4;

В меню нет тем и папок;

Микрофон в геймпаде;

Сергей Коршунов

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