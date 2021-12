От It Takes Two до Resident Evil Village. 10 лучших игр 2021 года

В этом году вышло не так уж много заметных проектов. Но зато хватало уникальных и авторских творений, которые не затерялись в тени блокбастеров. И так как 2021-й подходит к концу, пора подводить итоги. УНИАН окинул взглядом прошедшие двенадцать месяцев и отобрал лучшие игры, по версии редакции. Думаем, мы сможем вас удивить.

Близится конец года, а значит — пора чествовать лучшие игры. В 2021-м не было много громких релизов, так как индустрия все еще разбирается с последствиями пандемии. Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy и несколько других масштабных проектов перенесли на 2022-й, который уже переполнен интересными новинками. Это подтверждает наш прошлый материал с самыми ожидаемыми играми.Читайте такжеS.T.A.L.K.E.R. 2, Elden Ring и God of War: Ragnarök. 10 самых ожидаемых игр 2022 года

Несмотря на относительно пустой год, редакция УНИАН смогла выделить десятку прекрасных проектов. Именно они запомнились высоким качеством исполнения и подарили самые яркие эмоции. В список попали как продолжения именитых франшиз, так и уникальные авторские игры, которые смогли выйти на передний план. Эти творения мы без упреков совести рекомендуем добавить в коллекцию каждому геймеру.

Чтобы подробнее прочесть о лучших играх 2021 года, по версии редакции УНИАН, листайте ниже. А чуть позже мы напишем похожий итоговый материал на основе пользовательского голосования в нашем Telegram-канале. Оно сейчас в самом разгаре, так что не забудьте подписаться. Ну а пока переходим к сегодняшнему рейтингу.

10. Tales of Arise

Благодаря Bandai Namco в 2021 году пользователи получили едва ли не образцовую JRPG. Сюжет игры повествует об Алфене и Шион — выходцах из Рены и Даны. Первая планета властвует над второй, и главные герои должны покончить с этой несправедливостью. История в проекте радует масштабом и проработкой мелочей. Каждый этап повествования удивляет неожиданными деталями, раскрывает и углубляет отношения между персонажами и мотивирует продолжать внимательно следить за событиями.

Не меньшей похвалы достойна боевая система. Все персонажи в команде пользователя обладают уникальными умениями. В сражениях нужно постоянно переключаться между героями, отдавать им команды и таким способом выполнять длинные и зрелищные комбинации атак. А еще в Tales of Arise очень красиво сделано окружение, благодаря чему изучение мира дарит эстетическое удовольствие.

9. Forza Horizon 5

Серия Forza Horizon уже давно нащупала свою идеальную формулу. Она позволяет игрокам принять участие во множестве разноплановых заездов и активностей в открытом мире. Пользователи получают доступ к широкому автопарку и комплексному тюнингу, благодаря чему можно подобрать машину под свой стиль вождения. На все это навешивается качественная система ИИ, соревнования с друзьями и шикарная графика.

Пятая часть не стала отходить от описанной формулы — она лишь отполировала до блеска каждый из ее элементов. Мексика выглядит восхитительно — иногда хочется просто кататься и рассматривать достопримечательности. Видов гонок и других развлечений стало больше, а физика машин — еще лучше. Forza Horizon 5 идет протоптанной дорогой, но делает это максимально правильно. Игра стала отличной заменой "четверки" и новым лидером в жанре, так что она появилась в списке вполне заслуженно.

8. Returnal

Финская студия Housemarque заслуживает похвалы за свое смелое решение. Она создала весьма сложный и не дешевый "рогалик", а этот жанр обычно не нравится широкой аудитории. В Returnal пользователям предстоит исследовать планету Атропос и искать способ, как выбраться из временной петли. Каждый забег сопровождается сражениями с разномастными монстрами, которые так и норовят выпустить в главную героиню Селену весь свой арсенал разноцветных снарядов.

Помимо битв, важная роль в игре отведена изучению мира. Нужно искать оружие, улучшения и ключи, которые откроют проход в следующие локации. Returnal вынуждает постоянно думать, приспосабливаться к окружению и быстро реагировать на угрозы. В результате игрок целиком окунается в требовательные стычки и проникается таинственной атмосферой Атропоса.

7. Sherlock Holmes Chapter One

В современных условиях качественные детективные игры стали большой редкостью. Поэтому нам было очень приятно, что украинская студия Frogwares не подвела с Sherlock Holmes Chapter One. Основная сюжетная линия в проекте связана с расследованием гибели матери Шерлока Холмса на средиземноморском острове Кордона. Она получилась средней, но дела, которые входят в центральное повествование, а также часть второстепенных квестов сделаны великолепно.

Проект дает возможность по-настоящему вжиться в роль детектива: искать улики, расспрашивать прохожих, переодеваться для проникновения на запретную территорию, копаться в архивах и даже проводить химические опыты. В игре чувствуется гордость за каждое раскрытое преступление, ведь это всегда результат умственной деятельности пользователя. А последнее достоинство Chapter One — это бережное отношение к литературному первоисточнику. Авторы тонко уловили стиль Конана Дойля и сумели перенести его в игру.

6. Psychonauts 2

Безумная франшиза Тима Шейфера и Double Fine триумфально вернулась со второй частью. Сиквел не зря создавали шесть лет, ведь он получился великолепным. Psychonauts 2 продолжает историю первой части и показывает главного героя Разпутина уже в качестве интерна в организации "Психонавты". На этот раз ему предстоит собрать воедино пошатнувшийся рассудок наставника и узнать тайну своего рода. Сюжет подкупает необычной подачей, юмором и глубоким подтекстом, который затрагивает немало проблем.

Геймплей тоже не подкачал — каждый уровень наполнен необычными испытаниями с сочетанием платформинга и сражений. На все это накладывается уникальный визуальный стиль с запоминающимися образами, и в результате получается авторское творение, которое не стыдно рекомендовать друзьям.

5. Metroid Dread

Журнал TIME назвал Metroid Dread лучше игрой 2021 года, но мы с ним несогласны. Это действительно выверенный продукт и прекрасный представитель своего жанра. В нем сочетаются разнообразные бои с применением способностей Самус Аран и изобретательные головоломки. Необходимость постоянно возвращаться в уже пройденные локации, чтобы открывать там секреты с помощью новых навыков, тоже имеется. Более того, иногда приз спрятан за чередой тяжелых испытаний, которые проверяют мастерство пользователя.

Однако в целом Metroid Dread выстроена на фундаменте старых частей серии. Она хорошо исправляет их ошибки, но ощущается примерно так же, как предшественники. А сюжет с попытками выбраться из неизвестной планеты не особо увлекает. Так что Metroid Dread абсолютно точно достойна внимания, но мы поместили её лишь в середину списка.

4. Marvel's Guardians of the Galaxy

Стражи крутые! Эти ребята не замолкают ни на секунду — они постоянно общаются, выясняют отношения и шутят друг над другом. В такую команду мгновенно влюбляешься и начинаешь сопереживать каждому отдельному герою. Сам сюжет с конфликтом "Стражей Галактики" и опасной религиозной организации тоже вышел интригующим и увлекательным. Игровой процесс Marvel's Guardians of the Galaxy вызывает меньше восторга, но как минимум битвы стоит похвалить.

Управлять Звездным Лордом и отдавать приказы своим напарникам довольно весело. А на высокой сложности приходится использовать все доступные возможности и искать слабые места врагов. Marvel's Guardians of the Galaxy удается создать атмосферу забористого космического приключения на задворках вселенной и погрузить в нее игрока. За это мы проект и полюбили.

3. Resident Evil Village

Продолжение истории Итана Уинтерса забирает почетную "бронзу". После событий седьмой части главный герой пытался начать новую жизнь, но однажды к нему в дом ворвался Крис Редфилд. Он забрал дочь протагониста и убил его жену. В поисках малышки и своего "старого друга" Итан забрел в уединенную деревню, где в традициях Resident Evil творится всякое безобразие.

Оборотни, вампиры во главе с леди Димитреску, огромные чудовища и сложные боссы — в общем, все как любят фанаты серии. Геймплей в игре включает поиски и улучшение оружия, изучение локаций на предмет полезных ресурсов и решение увлекательных головоломок. Плюс ко всему в Resident Evil Village великолепно реализована атмосфера захолустья с запахом гнили. Уже после первого часа в игре чувствуется, что художники и дизайнеры потрудились на славу.

2. Deathloop

Arcane создала лучшую игру о попытках разорвать временную петлю на текущий момент. В Deathloop пользователи перевоплощаются в Кольта Вана, который не хочет проживать один и тот же день. Главный герой должен провести череду расследований и понять, как в рамках цикла убить восемь целей. Это позволит разорвать петлю и покинуть остров Черный риф. Сбор сведений о своих противниках сопровождается изучением локаций, решением загадок и сражениями.

В каждой из игровых ситуаций у пользователя есть множество вариантов действий. Можно пытаться красться и скрытно устранять противников, применять умения или же ворваться в толпу с пушками наперевес. Изюминку добавляет асимметричный мультиплеер, который позволяет вторгнуться в сессию другого пользователя и спутать ему все планы. Если подытожить, то Deathloop дарит уникальный опыт, смешивая immersive sim с традиционными шутерами и особенностями концепции с временной петлей.

1. It Takes Two

Все верно — мы солидарны с выбором The Game Awards 2021. It Takes Two — это уникальная кооперативная игра, которая веселит пользователей буквально каждую минуту прохождения. Сюжет в ней рассказывает о семейной паре Коди и Мэй. Они должны научиться работать сообща, чтобы развеять магию и переселиться обратно из кукол дочери в собственные тела. А вот геймплей так просто описать не получится.

В It Takes Two присутствуют элементы многих жанров, которые соединили в неординарную концепцию с безумным градусом динамики. Управление самолетом, битва а-ля Mortal Kombat, продуманные боссы с несколькими стадиями сражения, крутые головоломки с необычными взаимодействиями — в проекте Hazelight есть абсолютно все. Но главное, что каждый элемент выглядит уместным и уникальным. Вот такой получилась It Takes Two — лучшая игра года, по версии редакции УНИАН.

Назар Степорук