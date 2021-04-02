Любовь и физика. Обзор игры Genesis Noir

Как сочетаются нуар, физические законы зарождения вселенной, черные дыры и любовная история продавца часов? Думаете никак? А вот студия Feral Cat Den решила опровергнуть это в своей новой игре Genesis Noir. Каким получился результат, читайте в нашем свежем обзоре.

Вторичность — это частая проблема современных игр, особенно в ААА-сегменте. Из-за количества проектов на рынке придумывать новые идеи с каждым разом становится все тяжелее. А огромные бюджеты заставляют действовать осторожно и реализовывать уже знакомые концепции. Правда, это не всегда спасает от провала, что доказал недавний пример Marvel's Avengers.

Пользователи и журналисты не любят, когда игра ощущается вторичной, о чем знают большинство разработчиков. Они стараются развивать проверенные идеи и подавать их по-новому в попытке избежать критики. При таком подходе можно создать качественную игру, но добиться оригинальности вряд ли удастся.

Если авторы хотят выпустить поистине уникальное творение, то им следует удариться в эксперименты — пробовать разные форматы, смешивать жанры и искать необычное сочетание сценария и геймплея. Именно таким путем пошли разработчики из студии Feral Cat Den при создании Genesis Noir. В своей дебютной игре они совместили нуар, физические законы, любовную историю, метафоры и сюрреалистичный мир. Звучит любопытно, неправда ли? Нам в УНИАН тоже так показалось.

Мы прошли Genesis Noir и теперь готовы заявить: с оригинальностью, как и в случае со вторичностью, нужно знать меру. Если переборщить, то получится уникальный, но никому не понятный продукт, который будет отторгать точно так же, как и проект, слепленный из заезженных идей. Сумели ли Feral Cat Den найти нужный баланс, разберемся в сегодняшнем обзоре.

Любовь в зарождающейся вселенной

Genesis Noir — это очень запутанная игра, в которой привычная причинно-следственная связь почти полностью отсутствует. Проект любит дразнить смыслами, метафорами и сюрреалистичными образами. Он отлично подойдет для тех, кому нравится разбирать произведения на винтики и часами думать над тем, какой посыл разработчики заложили в каждый эпизод.

Начало в Genesis Noir довольно стандартное: главный герой, продавец часов по имени Никто, зарабатывает на жизнь, сбывая товар на улицах города. Затем он отправляется домой и погружается в воспоминания о девушке Мисс Масс, с которой недавно познакомился в баре. Протагонист находит салфетку, где записан ее номер, звонит барышне, но слышит лишь гудки. Отсутствие ответа не останавливает Никто, и он собирается перейти к более решительным действиям.

Главный герой отправляется в квартиру Мисс Масс и попадает туда в роковой момент. Он видит, как девушку пытается застрелить ее сценический партнер. Однако после нажатия на курок происходит нечто невообразимое: время застывает и Никто получает шанс предотвратить убийство. Для этого ему необходимо отправиться в длинное путешествие через историю зарождения вселенной и цивилизации, чтобы соорудить механизм для создания черных дыр. Только так протагонист сумеет поглотить выстрел злодея и спасти Мисс Масс. Уже становится непонятно? Тогда готовьтесь – дальше будет только сложнее.

Постигнет лишь вселенский разум

История в Genesis Noir делится на главы. Зачастую они посвящены конкретным физическим явлениям, законам или процессам, но иногда попадаются исключения. В первых эпизодах обыгрывается пошаговое зарождение вселенной – Большой взрыв, появление звезд, солнца, галактик и так далее. Затем игра переключает внимание на возникновение первых организмов на Земле и эволюцию. А ближе к концу поднимаются темы столкновения материи с антиматерией и образования черных дыр.

Любой процесс или явление передается через метафорический сюрреалистичный образ. Переходы между сценами внутри каждой главы порой лишены любого смысла, и привыкнуть к ним тяжело. А из-за отсутствия диалогов рассказ истории ложится на плечи визуального ряда. И местами разработчики действительно хорошо справляются с тем, чтобы через аллюзии и образы вещать о сложных космических явлениях. Но порой происходящее на экране скатывается в такой сюрреализм, что вычленить из него скрытые смысли становится непостижимой задачей. Кроме того, Feral Cat Den старается в дополнительном подтексте затрагивать важные темы. Она показывает губительность алкоголя, жестокость мира по отношению к прекрасному и последствия тщеславия.

Тем временем любовный сюжет о Никто и Мисс Масс проходит сквозной линией через все главы. Воспоминания главного героя о проведенном с девушкой времени возникают так же стремительно, как и исчезают. Вот только явная связь между двумя пластами сюжета почти не прослеживается. Разработчики, как они сами писали в официальных пресс-релизах, хотели интерпретировать физические явления и законы в эмоции. Видимо, так они пытались совместить путешествия сквозь историю вселенной и цивилизации с камерным любовным сюжетом. Получилось не то чтобы плохо, а скорее непонятно, натянуто и сумбурно. За всеми метафорами и сюрреалистичной подачей часто забываешь, куда двигаешься и зачем.

Связать происходящее на экране в одну линию и стандартизировать никак не получится, поэтому сразу дам совет: не пытайтесь понять каждый фрагмент Genesis Noir. Лучше поймать меланхоличное настроение и «плыть по течению». Тогда и отдельные посылы станет проще улавливать, ведь стандартный подход к разбору истории здесь не работает. Пользователям нужно научиться читать между строк и не воспринимать визуальный ряд, как цельную и связанную концепцию.

Самая понятная часть

Благо с геймплеем в Genesis Noir дела обстоят куда проще, чем с повествованием. В каждой главе игрок должен решить череду задачек, которые по большей части сводятся к необычным взаимодействиям с предметами и окружающей средой. Этим проект напоминает классический point-and-click квест, где нужно придумать, как воспользоваться найденной интерактивной точкой. Обычно они позволяют оригинально манипулировать пространством и объектами на экране.

Каждая отдельная задачка решается за несколько минут, но бывают и чересчур затянутые этапы. Они встречаются, когда пользователю дают бродить по открытым локациям и ставят цель дойти до конкретного места или собрать несколько предметов. В такие моменты от геймплея немного устаешь, но это нивелируется комплексными головоломками.

Иногда разработчики подбрасывают очень интересные загадки, которые уже не решишь за две минуты. Одна из них была музыкальной и требовала запоминать комбинации, вторая заключалась в том, чтобы с помощью разных механизмов выстроить на экране линию нужного образца, а третья — это соединение фрагментов в аналоге молекулярной цепочки. От решения таких головоломок в Genesis Noir получаешь наибольшее удовольствие.

Правда, игре все же удалось разочаровать в геймплейном плане. Финальный отрезок получился до жути затянутым и скучным. Пользователь будет выполнять одни и те же действия на протяжении получаса, из-за чего немного портится общее впечатление.

Немного о графике и звуке

Благодаря нуарному антуражу и минималистическому окружению с полным отсутствием ярких красок Genesis Noir выглядит невероятно стильно. Понятно, что о качестве графики в проекте говорить не приходится — никаких мягких теней и текстур высокого разрешения здесь не найдешь. Но разработчики и без них сумели создать запоминающийся визуальный ряд, поэтому их остается только похвалить.

Звуковое оформление в Genesis Noir тоже на высоте. Джазовые композиции, которые сопровождают путь Никто, отлично подчеркивают сюрреалистичную подачу и каждый отдельный образ. Наверняка многие меломаны захотят добавить треки из игры в личный плейлист.

Выводы

Однозначно рекомендовать Genesis Noir всем и каждому нельзя. Это нишевое и авторское произведение с высоким порогом вхождения. Даже не буду скрывать, что после первых двух часов игры я сидел в холодном поту с мыслью: «Как мне все это описать в обзоре?» Но затем я постарался понять происходящее, привыкнуть к необычному формату и настроиться на нужный лад. В итоге у меня получилось, хоть и не до конца. Так что опробовать Genesis Noir могу посоветовать лишь тем, кто открыт для экспериментов и готов нырять в нагромождение сложных метафор и образов.

Назар Степорук

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