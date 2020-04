Почему SEGA больше никогда не выпустит новую консоль

Компании Sony и Microsoft, несмотря на пандемию COVID-19, твердо намерены в конце 2020 года выпустить консоли следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Для пользователей приход вожделенного "некстгена" должен стать настоящим праздником. Платформодержатели уже раскрыли спецификации новых устройств, а в будущем похвастаются эксклюзивами и играми из стартовых линеек. В общем, все геймерское сообщество с нетерпением ждет возможности опробовать PS5 и Xbox Series X. Тем временем Nintendo продолжает развивать Switch, выпускать добротные игры для своей платформы и увеличивать пользовательскую базу.

Так на текущий момент выглядит консольный рынок, но в конце 90-х все было совсем иначе.

Успех Mega Drive и провал Dreamcast

В 90-е годы Microsoft только планировала зайти на рынок игровой индустрии, а у Nintendo и Sony был другой мощный конкурент — SEGA. Компания громко заявила о себе еще в 1988 году, когда выпустила консоль Mega Drive. Поначалу продажи устройства не оправдывали ожиданий, но вначале 90-х платформодержатель снизил цену и включил в комплект популярный платформер Sonic the Hedgehog — главного конкурента Super Mario. Эти решения понравились публике и, как следствие, количество реализованных копий устройства резко выросло. В 1991 году Mega Drive обошла по популярности Super Nintendo, а в 1992-м доля SEGA на консольном рынке составила внушительные 65%.

В Украине к середине 90-х рынок консолей сформировался так: PlayStation была за пределом мечтаний. Поиграть в нее можно было только за деньги в "компьютерных" клубах с пузатыми телевизорами. Самым доступным устройством был китайский клон Nintendo – "восьмибитка" Dendy. На этой приставке были картриджи "9999 игр в одном", где была масса уровней от Super Mario Bros и охота на уток со световым пистолетом. А вот настоящей, и что важнее, достижимой мечтой была SEGA. Она обязательно была у одноклассника или у друга из соседнего подъезда. На этой "шестнадцатибитке" можно было поиграть в Mortal Kombat 3, Mega Man, Earthworm Jim, Sonic и другие великолепные хиты.

Однако вскоре SEGA стала терять свои позиции. Ее доля на рынке сократилась до 12% из-за провального выпуска консоли Saturn, которую пришлось продавать в убыток. Sony со своей PlayStation продолжала наращивать популярность среди игроков, а Nintendo удалось закрепить позиции. Чтобы не отставать от конкурентов, SEGA пришлось пойти на рискованный шаг – выпустить еще одну консоль. Так началось производство Dreamcast, на которое, по предварительным оценкам, было потрачено более 500 млн долларов.

Запуск консоли состоялся в 1998 году и сопровождался множественными проблемами: переносом даты релиза ключевых эксклюзивов, задержками с производством микросхем, неудовлетворительными продажами, уходом ЕА с платформы и другими неурядицами. Публика поначалу проявляла интерес к Dreamcast, но быстро разочаровалась в ней. Тем временем Sony анонсировала PlayStation 2 и стала рассказывать о невероятных возможностях устройства.

По итогу, все геймерское сообщество начало ждать релиза PS2 и смотреть на Dreamcast, в лучшем случае, с кривой ухмылкой. Мощная маркетинговая кампания "убила" все потуги SEGA снова завоевать рынок, а вскоре и Nintendo с Microsoft представили свои консоли консоли нового поколения. В результате SEGA оказалась между двух огней: с одной стороны, мощная реклама устройств от современных лидеров индустрии, а с другой — сложное финансовое положение внутри компании. Возникшая ситуация привела к уходу с консольного рынка и реструктуризации студии. Однако фанаты SEGA продолжают надеяться, что она когда-то разработает условную Dreamcast 2 и утрет нос Sony, Microsoft и Nintendo.

Что же, любые мечты имеют право на существование, но в этом случае им не суждено сбыться. Даже если SEGA сильно захочет, то не сможет вернуться на консольный рынок по нескольким весомым причинам.

В битве с лидерами

Первая причина заключается в спецификациях консолей следующего поколения. PlayStation 5 и Xbox Series X оснащены быстрыми твердотельными накопителями (SSD), видеокартами мощностью 10,28 и 12 терафлопс соответственно, а также центральными процессорами с тактовой частотой 3,5 и 3,8 ГГц. Такая начинка прозрачно намекает на немаленькую стоимость PS5 и Xbox Series X. Первая, если верить слухам, будет продаваться за $470–499, со второй все немного сложнее. Свое будущее устройство Microsoft позиционирует, как «премиальное», и его цена вполне может достичь отметки $600–700. При этом компания планирует еще два года поддерживать Xbox One X, которая наверняка сильно подешевеет. У Microsoft появится целое семейство консолей, а Sony предложит пользователям PS4 весомый апгрейд.

А теперь посмотрим, как обстоят дела с деньгами в SEGA. Согласно последнему отчету, за первые шесть месяцев текущего финансового года доходы компании составили $1,53 млрд, а прибыль — $135 млн. До конца марта японцы планировали увеличить показатели до $3,6 млрд и $250 млн соответственно. Это в разы меньше, чем у Sony, не говоря уже о Microsoft. Последняя зарабатывает на Windows и прочем ПО десятки миллиардов долларов. PlayStation же окружена преданной, даже слегка фанатичной армией поклонников. Платформодержатели имеют опору под ногами и могут продавать консоли по себестоимости или зарабатывать на них считанные копейки. Потом ведь придут сторонние издатели и будут платить 30% выручки от каждой проданной копии игры на PlayStation 5 и Xbox Series X.

SEGA же не сможет реализовывать свою потенциальную консоль по похожей схеме, так как у нее нет финансовой подушки, если так можно выразиться. Со сторонними издателями еще нужно договориться, ведь они не захотят за просто так осваивать очередную платформу с несформировавшейся аудиторией. Привлечение партнеров — вторая статья расходов, о которой Sony и Microsoft уже давно не заботятся. Мультиплатформенные проекты почти всегда выходят на их консолях, а потому аудитория не ощущает недостатка игр. А ведь еще есть эксклюзивы, но это отдельная тема для разговора, и ее мы затронем немного позже.

Сейчас стоит поразмыслить над тем, сумеет ли SEGA найти инвесторов для релиза потенциальной Dreamcast 2 с современным "железом". Нужные связи у японской компании наверняка имеются, но здесь снова появляются проблемы. Крупные игроки на консольном рынке любят заглядывать в будущее и рассказывать о том, что индустрия "улетит в облака". Появится множество специализированных сервисов, предоставляющих возможность запускать интерактивные развлечения на любом устройстве. Нужен будет только скоростной интернет, а все вычислительные процессы возьмет на себя развитая серверная инфраструктура. О преимуществах облачных сервисов часто говорят руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, глава Ubisoft Ив Гиймо и другие влиятельные личности.

Такие заявления способны напугать потенциальных инвесторов, что доказывает пример Slightly Mad Studios. В начале 2019 года эта студия, известная по Need For Speed: Shift и Project CARS, анонсировала собственную ультрасовременную консоль Mad Box. Название потом пришлось изменить, но суть в другом. В марте 2019-го компания Google представила облачный сервис Stadia, а в СМИ появилось много статей с заголовками "будущее уже близко". Даже Sony и Microsoft напряглись, поэтому несложно представить шок руководства Slightly Mad. Студия в одночасье потеряла всех инвесторов и отменила запуск консоли. Справедливости ради стоит отметить, что Stadia все переоценили, и сейчас у сервиса множество проблем. Но постоянные разговоры об облачных технологиях и появление подобных сервисов на рынке заставляет бизнесменов дважды подумать, прежде, чем вкладываться в разработку стационарной консоли.

Вооружившись эксклюзивами

Но давайте на секунду представим самый положительный из возможных вариантов – SEGA нашла партнера для создания Dreamcast 2, например, в лице китайской корпорации Tencent. С финансами нет проблем, а потому пришла пора продвигать консоль в массы. Для этого японцы наверняка воспользуются самым очевидным и действенным способом — анонсом эксклюзивов. Сторонние издатели не захотят выпускать свои брендовые продукты на потенциальной консоли SEGA, ведь она может провалиться. Tencent вряд ли захочет заплатить за них баснословную сумму, а разработчики не станут рисковать своей репутацией в геймерском сообществе, где выкуп эксклюзивов считается дурным тоном. Получается, нужно собственными силами разрабатывать франшизы для условной Dreamcast 2, привлекая к этому делу все внутренние коллективы и тысячи аутсорсеров. И вот здесь возникает еще одна непреодолимая проблема.

На текущий момент SEGA имеет лишь три значимых бренда — Sonic, Persona и Total War. Стратегии на консолях приживаются плохо, поэтому последний можно сразу отбросить. Какую-то аудиторию также сумеют привлечь потенциальные Alien: Isolation 2, Yakuza 8, новые Megami Tensei и Etrian Odyssey, но этого недостаточно. Все вышеперечисленные игры мгновенно блекнут на фоне эксклюзивов Sony и Microsoft (учитывается только консольный рынок, без ПК). Horizon Zero Dawn 2, God of War 2, The Last of Us Part II, Fable 4, Halo Infinite, Senua's Saga: Hellblade II — это лишь самые очевидные названия из огромного списка. Что касается игр по новой интеллектуальной собственности, то их даже учитывать не стоит. Такие проекты привлекают гораздо меньше людей, чем продолжения или перезапуски знаменитых серий.

Получается, эксклюзивы не смогут продвинуть консоль SEGA, как, впрочем, и сервисы. Не стоит забывать, что "некстген" — это не только повышение мощности. Понятие "новое поколение" подразумевает создание интересных технологий и возможностей для игроков. Например, PlayStation 5 отметится объемным звуком, гарантирующим высокий уровень погружения, а на Xbox Series X пользователи смогут запускать несколько игр одновременно и переключаться между ними за считаные секунды. Оба устройства поддерживают обратную совместимость и будут оснащены улучшенным интерфейсом. В плане сервисов у Sony и Microsoft тоже полный порядок — достаточно вспомнить PS Now и Xbox Game Pass. Чем все это сможет парировать SEGA? Вопрос риторический.

Платформодержатели наращивали мощности на протяжении четырех поколений, и составить им конкуренцию в пятом почти нереально. Сравняться с Microsoft и Sony сможет лишь та компания, которая выпустит дешевую консоль с современным "железом", интересными решениями, привлекательными сервисами и мощной линейкой эксклюзивов. При этом сторонние издатели должны пообещать выпускать на новом устройстве все свои проекты. Для реализации такой инициативы понадобится бюджет размером в десятки миллиардов долларов. И даже при описанном подходе все еще будет риск провалиться, поэтому никто не решается на похожую авантюру.

По стопам Nintendo

Так, может, SEGA стоит выпустить гибридную консоль, чтобы конкурировать со Switch? Nintendo не успела предложить много интересных решений и с сервисами у нее проблемы. Но фанаты игр "большой N" — это самая преданная аудитория. Они никогда не покинут любимую платформу и станут всячески принижать достоинства образовавшегося конкурента. Да и эксклюзивы Switch легко затмят любую из франшиз SEGA, чего только стоит великолепная The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Вот и получается, что значимый в прошлом игрок на консольном рынке никогда не сумеет вернуть себе старые позиции. Сейчас японская компания может только сыграть на ностальгии и выпустить одну из своих старых платформ в обновленном формате, как в случае с Mega Drive. Консоль неплохо продалась, учитывая спрос на классику среди современной геймерской аудитории. SEGA вольна повторить такой трюк, но на большее компании не следует рассчитывать.

Назар Степорук