Право экспорта в ЕС получил украинский производитель мяса индейки

Право экспорта в ЕС получил отечественный производитель мяса индейки, в результате чего поставлять свою продукцию на европейские рынки могут уже 288 украинских предприятий, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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По данным пресс-службы, теперь в страны Европейского Союза право экспорта имеют 108 производителей продуктов питания, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц и молочной продукции. Также свою продукцию в Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий - производителей непищевых продуктов животного происхождения (пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, непищевые субпродукты и т.д.).

Ранее пресс-служба отмечала, что с 2016 года Госпродпотребслужба проводила переговоры с 22 странами по экспорту украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки. С начала функционирования ведомства Украина начала поставки аграрной продукции на рынки ЕС (молочные продукты), Китая (молочные продукты, говядина), Израиля (корма для домашних животных), ОАЭ (мясо птицы, говядина, мясо овец), Египта (говядина), Гонконга (столовое яйцо) и Черногории (мясо птицы, мед). Также украинские предприятия начали экспортировать мясо птицы в Сербию, Боснию и Герцеговину, Ливан, Танзанию и Саудовскую Аравию.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году право поставлять свою продукцию на европейские рынки имели 277 украинских предприятий.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов), США (0,9% - 45 миллионов долларов).