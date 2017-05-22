На сделанных в Украине дельтапланах летают участники чемпионатов Европы и мира (видео)

Сегодня на украинских дельтапланах летают во всем мире, легкое крыло украинского производителя испытали и журналисты программы «Делай бизнес».

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Сергей Сергеев, глава компании, производящей дельтапланы, утверждает, что на некоторых чемпионатах мира на украинской технике летали до 40% участников. Один раз спортсмен на украинском дельтаплане выиграл чемпионат мира, еще около 50 чемпионатов в странах Европы побеждали пилоты на сделанных в Украине аппаратах.