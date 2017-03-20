Быстро и экологично: доставка за час на электровелосипедах заработала в Украине (видео)

Быстрые, надежные и экологичные – по Украине начала курсировать доставка за час на электровелосипедах. Оригинальная идея принадлежит украинской компании Delfast.

Во время встречи с друзьями у одного из основателей компании поломался телефон, поэтому он захотел новый мобильный сразу, но его досталили лишь через три дня. Поэтому и возникла идея оперативной доставки - по скорости доставки пиццы.

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Деньги на проект дали инвесторы - 40 тысяч долларов. Было решено не пользоваться китайскими электровелосипедами, а создать отечественные. Сейчас компания доставки за час работает в Киеве, Варшаве и Алма-Ате. В столице 5 станций. Ребята сотрудничают с интернет-магазинами, максимальный вес посылки - 7 кг.

"Спрос пока в Украине невысокий, но он есть", - рассказал один из основателей Delfast.