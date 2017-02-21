Инвестиционный советник Гройсмана рассказал о проблемах инвесторов в Украине

Большинство проблем действующих в Украине инвесторов связаны с работой Государственной фискальной службы и правоохранительных органов, сообщил сегодня журналистам директор UkraineInvest (Офис привлечения и поддержки инвестиций), главный инвестиционный советник премьер-министра Украины Даниил Билак.

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«Инвесторы начали обращаться, и в большинстве случаев – где-то 80-90% - проблемы касаются работы с правоохранительными органами: Государственной фискальной службы, Прокуратуры, Службы безопасности Украины, Нацполиции», - сказал Билак.

По его словам, Офис привлечения и поддержки инвестиций совместно с Офисом бизнес-омбудсмена пытается решать как персональные проблемы инвесторов, так и внедрять системные решения посредством подготовки рекомендаций о необходимых изменениях в нормативно-правовые акты.

В то же время, Билак отметил, что при ведении переговоров с инвесторами внимание акцентируется на последних преобразованиях в стране. «Если посмотреть, сколько было сделано в Украине за последние 3 года, то те же самые вещи были сделаны у соседей в Центральной Европе – Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии – за период от 5 до 10 лет. И при этом у них была полная поддержка Европейского Союза и финансирование», - добавил он.

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Среди проведенных в стране реформ Билак выделил улучшение бизнес-климата и дерегуляцию, среди достижений Офиса - устранение препятствий для привлечения 400 млн долл. инвестиций на развитие одного из крупнейших металлургических комбинатов в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» (Днепропетровская обл.).

В свою очередь, правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что привлечение новых инвестиций необходимо для поддержки дальнейшего экономического роста страны хотя бы на таком же уровне, тем более для выполнения амбициозных планов правительства этот рост удвоить. «Это вопрос не только финансовый, а в том числе вопрос национальной безопасности, потому что чем больше у нас будет международных компаний, тем большая мотивация будет защиты нас как страны у всех наших партнеров», - сказала она.

По словам Маркаровой, офис ведет работу по трем направлениям: предоставление инвесторам реальной информации о стране, в рамках которого до конца месяца запускается соответствующий информационный портал, а также привлечение новых инвесторов и работа с присутствующими в Украине инвесторами. «Бизнес готов к противостоянию с ГФС и правоохранителями, когда это адекватное противостояние в суде, противостояние аудиторов, а не когда еще до решения суда кто-то приходит и начинает что-то забирать и арестовывать», - добавила она.

Среди ключевых направлений для привлечения инвестиций представители Офиса назвали производство, инфраструктуру, энергосберегающие технологии и агросектор, а главным принципом работы с инвесторами для всех этих направлений – внедрение новейших технологий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 октября создал Офис привлечения и поддержки инвестиций, призванный помогать инвесторам во всех аспектах деятельности в стране, а также назначил директором Офиса руководящего партнера киевского офиса юридической компании CMS Cameron McKenna LLC Даниила Билака.

В октябре прошлого года Офис привлечения и поддержки инвестиций озвучил планы за счет своей деятельности в 2017 году обеспечить привлечение в экономику Украины дополнительно не менее 1 млрд долл. прямых иностранных инвестиций.