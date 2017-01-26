Сумма сбора роялти в Украине в 2016 году превысит 70 миллионов - Минэкономразвития

Сумма сбора роялти украинскими организациями по коллективному управлению авторскими и смежными правами по результатам 2016 года составит свыше 70 миллионов гривень, что примерно столько же, сколько было собрано в 2015 году.

Об этом УНИАН сообщила директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли Украины Елена Минич.

"Более точные данные будут в конце января, но сегодня можно спрогнозировать, что сумма роялти будет превышать 70 миллионов гривень. В 2015 году эта сумма составляла 71,5 миллиона гривень, что на 10,5 миллиона гривень больше, чем сумма, собранная за 2014 год", - сказала она.

По словам Минич, за 2016 год львиную долю роялти собрала государственная организация "Украинское агентство по авторским и смежным правам" (УААСП) - 50 миллионов гривень, что на 9 миллионов гривень больше, чем в 2015 году. Все остальные организации коллективного управления правами за отчетный период должны собрать свыше 20 миллионов гривень.

Минич отметила, что украинские организации коллективного управления авторскими и смежными правами, нарушая международные правила, выплачивают авторам-правообладателям до 10% от собранных средств.

"Организации коллективного управления правами в Европейском Союзе берут за административное обслуживание до 25% комиссионных от общей суммы сбора. У нас же – до 50% и выше. Авторам доходит в лучшем случает 10% от собранных денег", - отметила она.

В Минэкономразвитии сообщили о намерении доработать законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" (№4461), которым планируется ликвидировать госорганизацию УААСП, подчиненную Государственной службе интеллектуальной собственности, и создать на ее базе негосударственную организацию, которая унаследует функции и активы агентства, а также монополизирует рынок коллективного управления.

"В законопроекте очень много недостатков. Правила конкуренции и свобода выбора правообладателей должны быть обеспечены, поэтому монополий ни в коем случае нельзя допускать", - прокомментировала Минич.

По ее словам, в Украине должна быть определена консолидация существующих 19 организаций коллективного управления правами, которые сейчас конкурируют на рынке и взимают большие платы с пользователей интеллектуальной собственностью.

Также министерство намерено ужесточить контроль за деятельностью организаций коллективного управления, которые собирают роялти, и внедрить онлайн-лицензирование и автоматизированные системы для регистрации авторских прав.

"Онлайн-лицензирование в этой сфере уже давно применяется в Европе. Украине необходимо двигаться в этом направлении", - подчеркнула Минич.

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах" (№4461) жестко критиковался отечественными и международными экспертами Европы и США. По их мнению, он противоречит европейским и международным стандартам, поскольку создает единую негосударственную организацию, которая будет собирать и выплачивать роялти правообладателям. Таким образом законопроект монополизирует рынок сбора роялти, за который уже несколько лет ведется борьба между участниками рынка.

Крупные правообладатели в структуру новой организации войти не смогут, что приведет к тому, что они будут устранены от реального участия в организации и не смогут защитить права на свой контент.

Против данной законодательной инициативы выступили ведущие международные организации, в частности, Международное объединение авторских организаций коллективного управления (CISAC), Европейское объединение авторских организаций коллективного управления (GESAC), Международное объединение фонографической индустрии (IFPI) и Международное объедение издателей (ICMP).

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Минэкономразвития Степана Кубива, реформа системы прав интеллектуальной собственности (ИС) будет включать имплементацию законодательства Европейского Союза, усиление защиты ИС и изменение системы распределения роялти.

В начале мая 2016 года офис Торгового представительства США в обнародованном ежегодном отчете относительно уровня защищенности прав интеллектуальной собственности в мире Special 301 Report отметил недостаточный уровень защиты прав интеллектуальной собственности в Украине.

Украина, как и в прошлом году, оказалась в группе из 11 стран в так называемом списке Priority Watch List (Приоритетный список наблюдения). Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для улучшения уровня защиты в сфере прав интеллектуальной собственности. В эту группу, помимо Украины, вошли Китай, Аргентина, Чили, Россия и другие страны.

В феврале 2016 года Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) третий год подряд признал Украину основным нарушителем авторских прав в Интернете. Согласно данным международных экспертов, авторские права в Украине нарушаются систематически, и это нарушение может повлечь за собой целый ряд административных и финансовый санкций – вплоть до введения дополнительных пошлин на украинский экспорт и отмены программ технической помощи нашей стране.