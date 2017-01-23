Украина и Чехия намерены активизировать сотрудничество в аграрной сфере

Украина и Чехия намерены активизировать сотрудничество в вопросах растениеводства (селекция и семеноводство), ветеринарии и фитосанитарии, а также увеличить объемы взаимной торговли между странами, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Тараса Кутового.

"Для Украины и Чехии имеет большое значение планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономических отношений в сфере АПК. Так, за 11 месяцев 2016 года внешнеторговый оборот составил 40,2 миллиона долларов. Мы должны работать над тем, чтобы его наращивать", – приводятся в сообщении слова министра.

По данным пресс-службы, фитосанитарное регулирование между Украиной и Чехией осуществляется в соответствии с нормами Европейской и средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР), членами которой они являются, и Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР), поэтому в торговле продукцией растительного происхождения Украина четко придерживается международных требований и стандартов.

"К настоящему времени проблемных вопросов при осуществлении торговли растениями и продукцией растительного происхождения между Украиной и Чехией не возникало. Все вопросы решаются в рабочем порядке на уровне национальных служб", – цитирует Кутового пресс-служба.

В Минагропроде добавили, что в 2015 году товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и Чехией составил 47,1 миллиона долларов, что на 27,7 миллиона долларов меньше, чем годом ранее. При этом объем экспорта был равен 21,6 миллиона долларов, а импорта – 25,5 миллиона долларов.

За 11 месяцев 2016 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и Чехией составил 40,2 миллиона долларов, что на 3,1 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Экспорт составил 19,5 миллиона долларов, импорт – 20,7 миллиона долларов.

Исходя из этих данных, доля Чехии в общем объеме украинского аграрного экспорта по итогам 11 месяцев прошлого года составляет 0,3%.

Читайте такжеУкраина и Великобритания расширят сотрудничество в сфере авиастроения

Как сообщал УНИАН, Минагропрод намерен организовать в текущем году торговые миссии в ЕС, Индию, а также страны Ближнего и Среднего Востока для продвижения на этих рынках отечественной сельхозпродукции.

По данным Минагропрода, за 11 месяцев 2016 года украинские сельхозпроизводители поставили на внешние рынки аграрной продукции на 13,57 миллиарда долларов, что составляет 41,5% в общей структуре национального экспорта.

Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов (38,1%). Импорт за указанный период составил 3,5 миллиарда долларов (9,3% от общенационального импорта). Торговое сальдо этой группы товаров продемонстрировало положительный результат в размере 11 миллиардов долларов.

В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% – в Европу, 13,6% – в Африку и 10% – в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры – 16% от общего экспорта, жиры и масло – 9% и масличные культуры – 4%.

Крупнейшими европейскими потребителями украинской сельхозпродукции в 2015 году были Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия. При этом доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1%.