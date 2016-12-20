ЕИБ выделит 150 миллионов евро кредита на электрификацию ж/д участка Долинская - Николаев - Колосовка

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, с украинской стороны соглашение подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пребывания в Брюсселе в составе правительственной делегации.

В целом, по данным пресс-службы, на реализацию этого проекта планируется привлечь инвестиции в объеме около 300 млн евро, из которых еще 150 млн евро гарантированного государством кредита Украина ожидает получить от Европейского банка реконструкции и развития.

Также сообщается, что реализация проекта «Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка» предусматривает строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на данном направлении, что позволит увеличить уровень пропускной способности участка, обеспечить энергосбережение при перевозках железнодорожным транспортом и уменьшить эксплуатационные расходы.

«Обеспечение необходимого уровня пропускной способности направления будет способствовать дальнейшему развитию не только предприятий района данного направления, но также большинства отраслей хозяйственного комплекса Украины и решит вопрос пропускной способности направления на отдаленную перспективу», - цитирует пресс-служба министра.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" заявляла о планах в течение 2015-2017 годов сосредоточиться на электрификации направления Долинская – Николаев – Колосовка, которая будет способствовать повышению эффективности перевозок к портам Большой Одессы и Николаева.

В числе позитивных изменений, которые принесет электрификация направления, «Укрзализныця» также назвала вероятное увеличение на 20-25% скорости движения грузовых поездов, что приведет к сокращению времени доставки грузов.

На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км путей, из которых электрифицировано 47,4%.

23 ноября Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил о намерении выделить "Укрзализныце" кредит в размере 150 млн евро на проведение модернизации около 250 км железнодорожных путей в южных регионах Украины, а общая стоимость проекта составляет около 314 млн евро.

Кроме того, «Укрзализныця» планирует в 2017 году приобрести почти 3,6 тыс. грузовых вагонов за средства ЕБРР, который выделит на эти цели около 150 млн долл. В целом компания намерена пополнить парк на 6,6 тыс. грузовых полувагонов.