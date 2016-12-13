ЕБРР открыл региональное представительство в Харькове

Европейский банк реконструкции и развития сегодня, 13 декабря, открыл региональное представительство в Харькове.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

«После открытия нашего офиса во Львове в 2014 году мы сейчас открываем наш офис в Харькове, потому что восточная Украина также важна для нашей работы, она важна для экономики страны, она важна для нашего сотрудничества не только в части больших проектов, но и в части развития МСП (малых и средних предприятий - УНИАН). Мы открываем офис здесь, потому что для работы с МСП очень важно иметь офис на месте, в регионе. Мы сейчас собираем команду для этого офиса», - сказал Малиж.

В свою очередь директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер отметил, что основная цель работы офиса — помощь малому и среднему бизнесу в развитии своей компетентности для выхода и работы на европейском рынке.

Директор ЕБРР Шарлота Руэ добавила, что партнером ЕБРР в работе Харьковского регионального представительства после конкурсного отбора стала Харьковская торгово-промышленная палата.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер сообщил журналистам в Киеве, что Европейский банк реконструкции и развития планирует в 2017 году продолжать инвестировать в украинскую экономику, при этом сделать акцент на развитии направления поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Ожидается, что объем инвестиций в Украину ЕБРР в 2016 году составит 400 млн евро, а в следующем году эта сумма может быть увеличена.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя обязательства по предоставлению почти 12 млрд евро в рамках 369 проектов.