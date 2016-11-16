Колледж Европы объявляет о стипендии для выпускников ВУЗов стран Европейской политики соседства

Стипендии для выпускников университетов из стран Европейской политики соседства (кампусы в Брюгге (Бельгия) и Натолини (Польша).

Она покрывает расходы на обучение, проживание, питание и проезд.

Набор открыт для участников из следующих стран: Азербайджан, Алжир, Беларусь, Армения, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, Палестинская автономия, Сирия, Тунис и Украина.

Кандидатов приглашают посетить вебсайт Колледжа www.coleurope.eu) и проверить необходимую информацию о правилах приема и требования относительно уровня владения языком. Они должны зарегистрироваться и подать заявку он-лайн, а также отправить онлайн-заявку со всеми необходимыми документами.

После конечного срока представления документов (18 января 2017 года), все заявки будут рассмотрены учебными департаментами Колледжа Европы; также будет осуществлен предварительный отбор. Отобранные кандидаты получат приглашение на интервью с преподавателями/ассистентами факультетов, на которые были поданы заявки. Окончательные решения относительно приема и получения стипендий будут приняты после интервью с кандидатами из стран Европейской политики соседства. С кандидатами будут контактировать посредством электронной почты.