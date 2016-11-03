ЕБРР привлек 23 миллиона евро на развитие ветровой станции во Львовской области

Европейский банк реконструкции и развития, как один из ключевых кредиторов Украины, привлек пакет финансирования в 23,1 млн евро для реализации проекта создания ветровой станции «Карпатская» во Львовской области. Как сообщили в представительстве ЕБРР в Украине, станция "Карпатская" с установленной мощностью в 20,7 МВт будет эксплуатировать шесть ветряных турбин.

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«Пакет финансирования в сумме 23,1 млн евро, организованный Банком, включает в себя 8,6 млн евро от ЕБРР, 4 миллиона - от Фонда чистых технологий, кредит первой очереди в размере 5,5 млн евро от Инвестиционного фонда для развивающихся стран, а также кредит первой очереди в размере 5 млн евро от Экологической финансовой корпорации Северной Европы, - говорится в сообщении ЕБРР. - Поддержка проекту предоставляется через Фонд кредитования устойчивой энергетики Украины USELF, цель которого — предоставление финансирования частным местным предприятиям, готовым вкладывать средства в небольшие проекты использования возобновляемых источников энергии в Украине. Внедрение USELF поддерживается за счет средств технического сотрудничества, предоставленных Глобальным экологическим фондом, Швецией и Японией».

Комментируя принятое решение, глава представительства ЕБРР Шевки Аджунер отметил, что проект очень важен для региона и страны. "Он показывает, насколько значителен потенциал возобновляемых источников энергии в Украине. Кроме того, он прокладывает путь к подобным частным инвестициям по всей стране”, - цитирует Аджунера представительство.

В ЕБРР также отметили, что, начав эту инициативу в области устойчивой энергетики, Банк продолжает содействовать развитию возобновляемых источников энергии в Украине, которые приобретают все большее значение для энергетической безопасности страны.

Справка УНИАН. По состоянию на сегодня, ЕБРР взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы почти в 12 млрд евро для 369 проектов, реализованных с начала его деятельности в Украине. Энергетика входит в перечень наиболее перспективных для Банка отраслей сотрудничества с нашей страной.