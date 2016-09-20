Бизнес по-европейски: крымскотатарская семья популяризирует солнечную энергетику на Буковине (видео)

Об этом идет речь в сюжете ТСН на 1+1.

Инженер-энергетик по специальности Адил Джураев, вернувшись после депортации в Крым, построил свой дом, к которому не были подведены линии передач. Вместо этого он приобрел солнечные пластины и спаял их.

"Установил себе на дом, и мы стали автономными. Потом соседи так захотели. И после этого мое хобби как-то так переросло, что я начал на продажу делать", - рассказал Джураев о начале своего бизнеса еще в Крыму до аннексии.

Предприниматель разместил объявление о том, что собирает солнечные батареи, на которое в первую очередь откликнулись жители Буковины – местные постоянно ездят на заработки в Европу, видят, как люди живут там и хотят такое же у себя дома.

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Однако поскольку для местных властей такой вид энергии оказался в новинку, семье предпринимателя пришлось потратить немало времени и усилий, чтобы уладить необходимые бюрократические процедуры.

Впрочем, построить такую станцию обходится недешево. Например, сейчас семья работает над мини-солнечной электростанцией стоимостью 12 тысяч евро, которая будет в состоянии производить 11 тыс. кВт энергии в год. Окупиться такая станция сможет за 5-6 лет.

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Чтобы продвигать свой бизнес Адил Джураев с сыном Рустемом ездят по буковинским селам. Клиентов постепенно, но становится больше. Не дают о себе забыть и крымские пользователи солнечных станций, однако предприниматель говорит, что вернется обслуживать крымских клиентов только при условии, что Украина вернет себе Крым.

Крымские предприниматели не останавливаются на достигнутом, а потому открыли на Буковине еще один бизнес – выпечку своей национальной кухни, чтобы обеспечивать себя, когда нет заказов на солнечные электростанции.